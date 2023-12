Depois de desmentir boatos, Monique Evans posa com os netos gêmeos

'Complicou', brincou Monique Evans com a semelhança dos gêmeos ao postar ao lado dos bebês em suas redes sociais após uma leva de boatos

Monique Evans conheceu os netos recentemente e nesta terça-feira, 12, compartilhou novos cliques ao lado dos gêmeos, Álvaro e Antonio. Ao postar os registros, a mãe de Bárbara Evans chegou a brincar com a semelhança dos dois novos netinhos.

"Na hora das fotos eu sabia quem era quem, mas agora complicou!!! [risos] Mas com meus príncipes Álvaro e Antonio. Apaixonada!!!!", escreveu na legenda da postagem. os comentários da publicação os seguidores da vovó tentaram adivinhar quem era quem.

O encontro aconteceu depois de Monique desmentir os boatos de que a filha teria a proibido de visitar seus novos netos. "Que bobagem meu Deus do céu! Foi uma coisa que a gente tinha combinado, ela [Bárbara] pediu pra mim pra não ir. Os gêmeos estão no quarto de hóspede, porque ela não pode ficar subindo e descendo escada. Ela pediu pra mim e pro pai dela pra ir só depois de uns 10 dias, pra não atrapalhar a rotina. Foi isso que aconteceu, não tem nada demais!”, explicou ela ao Leo Dias.

Os meninos nasceram no último dia 27 de novembro e Bárbara também comentou porque Monique ainda não os havia conhecido: "Eu pedi para ela esperar um pouco para vir. Prefiro que ela venha quando já estivermos 'adaptados'. Assim ela vem e já está tudo em ordem só para aproveitar os netos e a neta", explicou a modelo a um seguidor do Instagram.

Bárbara Evans mostra prévia de ensaio newborn

Fofura vem aí! Bárbara Evans resolveu dar alguns spoilers em suas redes sociais sobre o um ensaio newborn que fez com os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, de 15 dias nesta terça-feira, 12. No vídeo, os meninos estão em uma cestinha com manta marrom ao lado de botas de caubói.

Álvaro e Antônio nasceram prematuros no último dia 27 e são filhos da modelo de 32 anos com o empresário Gustavo Theodoro. O método de ensaio fotográfico "newborn" consiste no registro de bebês entre 20 e 30 dias dormindo em diferentes poses e acessórios. Confira