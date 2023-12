Bárbara Evans mostra prévia de ensaio newborn de filhos gêmeos

Álvaro e Antônio de 15 dias são caçulas de Bárbara Evans com empresário Gustavo Theodoro; a modelo mostrou em suas redes sociais

Fofura vem aí! Bárbara Evans resolveu dar alguns spoilers em suas redes sociais sobre o um ensaio newborn que fez com os filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, de 15 dias nesta terça-feira, 12. No vídeo, os meninos estão em uma cestinha com manta marrom ao lado de botas de caubói.

Álvaro e Antônio nasceram prematuros no último dia 27 e são filhos da modelo de 32 anos com o empresário Gustavo Theodoro. O método de ensaio fotográfico "newborn" consiste no registro de bebês entre 20 e 30 dias dormindo em diferentes poses e acessórios.

Confira os cliques:

Cesárea abre e Bárbara Evans vive novo drama

A onda de azar da influenciadora Bárbara Evans parece não ter fim."Nesse vuco-vuco todo, desses acontecimentos, até a minha cicatriz da cesariana abriu, gente. Mas nada de mais. Estou passando uma pomada, vamos ver. Vida de mãe é isso, bem-vinda", disse ela.

Bárbara Evans revela que filha foi operada às pressas

Bárbara Evans surgiu desesperada nas redes sociais neste domingo, 10. É que sua filha primogênita, Ayla Clark,precisou ser operada após sofrer um acidente doméstico. A pequena engasgou com pedaços de amendoim que ficaram presos em sua garganta, dificultando a respiração. Ao observar que algo não estava bem, ela correu com a pequena para o hospital.

"Ela chegou a vomitar, mas eu comecei a ouvir um chiado na respiração dela", contou. Embora os médicos tenham afirmado que estava tudo certo, ela seguiu sentindo que algo não estava bem, já que a pequena não conseguia sequer dormir.

A filha de Monique Evans voltou ao hospital com a filha. A médica então decidiu fazer uma broncoscopia, um procedimento realizado com anestesia. "O procedimento foi 16h30 da tarde, mais ou menos, e deu tudo certo. Eles conseguiram tirar 95% do amendoim. Porque, na verdade, como o amendoim estava ali desde sexta-feira, ele amoleceu. Ficou uns 5% de uma coisica de nada, lá no finalzinho, que se Deus quiser, vai sair naturalmente".