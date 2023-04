Modelo flagrado em porta-malas de Ronaldo esclarece episódio: "Natural"

Em entrevista à CARAS, modelo flagrado em carro de Ronaldo revela detalhes por trás de situação inusitada

Flagrado no porta-malas do carro do ex-jogador Ronaldo Fenômeno (46), o modelo Márcio Souza se pronunciou pela primeira vez sobre o caso que tomou conta das redes sociais nesta segunda-feira, 24.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o rapaz explicou que não esperava a repercussão do caso, o qual ele enxerga como "natural". Segundo Márcio, ele acredita que a situação apenas gerou polêmica por ter envolvido Ronaldo.

"Estávamos apertados no carro e eu tinha machucado o joelho durante o dia , estava com mais dor antes de entrar no estádio e a solução para esticar as pernas foi ir para o porta-malas", revelou ele, que completou: "Estou bem surpreso com essa repercussão enorme de algo tão natural".

Nas redes sociais, muitas pessoas passaram a especular o que poderia ter levado o rapaz a estar preso dentro do porta-malas da BMW de Ronaldo, que no momento havia chegado acompanhado de algumas pessoas para assistir ao jogo do Cruzeiro contra o Grêmio: "Jamais pensei que eu seria o foco, o foco era o Ronaldo".

Nascido em São Paulo e criado em Belo Horizonte, Márcio Souza é modelo de passarela e tem feito trabalhos no mercado internacional. Ele é agenciado pelo manager de moda Miguel Crispim, que também é o agente de Celina Locks, esposa do craque.

Apesar de ter sido associado à figura de Ronaldo, o modelo garante que sua relação de amizade é mesmo com a esposa do dono do Cruzeiro. "Conheço a Celina há anos e o Ronaldo, por estar na vida dela, foi uma consequência", disse.

Ronaldo também confirmou a versão contada por Márcio. No melhor estilo 'gente como a gente', o empresário contou que apenas estava improvisando em meio a saída com amigos, que deixaram o seu carro super-lotado.

"O mundo está acabando, e os caras querem saber por que alguém saiu do porta-malas do meu carro? O agente da Celina é gigante, e um dos convidados foi para o porta-malas. Éramos sete passageiros em um carro com capacidade para até cinco pessoas. A Celina, inclusive, estava no meu colo", disse ele ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.