Ronaldo reúne os 4 filhos em foto rara e semelhança choca: "A sua cara"

Ronaldo reúne os 4 filhos em foto rara; todos são a cara do ex-craque

Discreto sobre sua vida pessoal, o eterno craque Ronaldo matou a curiosidade dos seguidores nesta sexta-feira, 7. É que ele resolveu publicar fotos raras dos quatro filhos. Em uma sequência de cliques publicados em suas redes sociais, o empresário mostrou que todos são muito parecidos com ele.

Nas fotos aparecem Ronald, de 22 anos, Alex, de 17, Maria Sophia, de 14, e Maria Alice, de 12. Orgulhoso, o ex-jogador que hoje atua como empresário ainda mandou um recado carinhoso na legenda das fotos. "Meus amores", escreveu.

Nos comentários, seguidores deixaram mensagens e ficaram impressionados com a semelhança entre o craque e os herdeiros. "Seu celular só pode ser desbloqueado com senha! Caso contrário será um celular “compartilhado'", brincou um.

"Como pode?", disse outro. "Gente, é um multiverso de Ronaldos", brincou outro.

Ronald perde peso e mostra fotos do antes e depois

Filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues, Ronald revelou que perdeu peso nos últimos meses e surpreendeu ao mostrar fotos de antes e depois. "Chegamos ao último mês do ano e queria dividir algo com vocês. É fácil nos criticarmos por achar que não estamos progredindo na velocidade que gostaríamos, seja no trabalho, na saúde, ou no que for".

"Mas temos que lembrar que nos vemos todos os dias quando olhamos no espelho e as mudanças que vão acontecendo passam despercebidas, por ser tão pouco a diferença de ontem pra hoje. Esse ano foi um ano de muitas mudanças e fico feliz de ver que uma delas foi o fato de eu ter voltado a tomar conta de mim mesmo. Quando se sentirem desmotivados basta olhar para trás que vocês vão ver o quão longe já chegaram", afirmou.