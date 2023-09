Estilo e conforto na gravidez: Bruna Biancardi exibe curvas em look fitness

Bruna Biancardi espera uma menina com namorado, o jogador de futebol Neymar Jr.

Bruna Biancardi tem experiência quando o assunto é se vestir com estilo e conforto. A modelo voltou a exibir a barriga de gravidez em ensaio para uma marca de moda fitness nesta terça-feira (12). À espera de uma menina, a influenciadora exibiu orgulhosa as novas curvas que abrigam Mavie, a primeira filha da modelo fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar.

Em conversa com os seguidores, Bruna – que mostra com frequência suas produções nas redes sociais –, negou que esteja usando filtros para mudar seus traços. "Até tirei o filtro aqui pra mostrar minha boca, que vocês estão achando que é do filtro. A boca realmente fica grande na gestação. E já tenho uma boca grande. Aí aumenta. Não é o filtro", assegurou.

Bruna e Neymar anunciaram a gravidez em abril, quando divulgaram foto e mensagem no Instagram. O craque já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes", declarou o casal na ocasião.

Conheça Bruna Biancardi

Bruna Biancardi está morando na Arábia Saudita desde que Neymar assinou contrato com o Al-Hilal, clube de Riad, capital do país. Recentemente, ela desabafou sobre as regras para vestimenta no local.

"Pelo que entendi, estrangeiros nao precisam usar véu na cabeça, e a gente tem que cobrir os ombros e os joelhos, por respeito mesmo. Vou mostrar aqui sempre meu look, é uma coisa meio difícil pra mim, porque estou grávida e nem tudo fica bom", disse a modelo.

Antes do relacionamento com Neymar, Bruna já era famosa nas redes sociais. Ela viu os holofotes aumentarem desde que os rumores sobre o namoro com o atleta começaram, ainda em 2021. Formada em negócios de moda, a jovem atua na área de marketing da empresa de vestuário da família.