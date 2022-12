Milton Neves entra em choque e cai no choro ao descobrir morte de Pelé: "Ele não morreu!"

O jornalista Milton Neves não conteve as lágrimas ao descobrir a morte do amigo Pelé

Na tarde desta quinta-feira, 29, o comentarista esportivo Milton Neves (71) não conteve as lágrimas ao participar do "Brasil Urgente" na Band, para falar da morte de seu grande amigo, Pelé, que faleceu aos 82 anos de idade, em decorrência de um câncer no cólon. O ex-jogador estava internado em um hospital, na Zona Sul de São Paulo, desde novembro deste ano.

Ao longo de sua participação no programa ao vivo, o jornalista caiu no choro e entrou em estado de negação ao falar com Joel Datena (45) sobre a partida do amigo e ressaltou que o Rei do Futebol “nunca vai morrer”, pois ele é eterno nos corações.

“Desculpa, Joel, mas ele não morreu nada! Ele não morreu nada! Ele nunca vai morrer, Joel!”, disse Milton.

Para amenizar o estado de choque do colega, o filho de José Luiz Datena, respondeu: “Miltão, você está vivendo um momento de consternação como nós estamos e tenho certeza de que há muita gente desse jeito também do outro lado da tela”, afirmou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MILTON NEVES PARA HOMENAGEAR PELÉ:

Mãe de Pelé completou 100 anos apenas um mês antes da morte do filho

Pelé (1940-2022) faleceu na tarde desta quinta-feira, 29, e deixou a sua mãe, Dona Celeste, de 100 anos. A mãe do Rei do Futebol completou seu centésimo aniversário no dia 20 de novembro e recebeu uma linda homenagem do filho nas redes sociais.