Meteu o pau? Capataz magoou João Carreiro após fim inesperado da dupla

Capataz magoou João Carreiro após fim da dupla; na época, situação gerou muita repercussão no meio sertanejo

Um episódio desconhecido do fim da parceria entre João Carreiro e Capataz foi revelada nesta semana. É que seguidores resgataram que quando os dois romperam a dupla, uma mensagem acabou magoando João Carreiro.

Em 2014, João Carreiro ficou chateado quando Capataz fez publicações nas redes sociais com indiretas ao anunciar que estava formando uma nova dupla, Carreiro e Capataz - eles seguem em atividade até hoje.

"O Capataz está se passando por vítima da história. Ele poderia seguir uma carreira brilhante sem meter o pau em mim", afirmou ele na época. João Carreiro encerrou a dupla porque precisou se afastar para tratar uma depressão.

A disputa entre os dois seguiu nos bastidores. Na época, Capataz foi à Justiça pedindo que a entrevista com críticas fosse retirada do ar. Ele também pediu uma indenização de R$ 100 mil. As informações foram publicadas pelo jornalista Leo Dias, que não revelou o desfecho da história.

O que aconteceu com João Carreiro?

A morte de João Carreiro aconteceu nesta quarta-feira, 3, após uma cirurgia para corrigir um problema no coração. A operação foi bem sucedida, mas complicações fatais apareceram nas horas seguintes. Antes do procedimento, o cantor sertanejo chegou a usar as redes sociais para detalhar a preparação e brincar com a família.

"Se eu empacotar eu não quero saber dessa roupinha que não, hein? Não combinou muito comigo isso aqui, não. É de florzinha", diz, aos risos, falando com a esposa. Depois, mais sério, completa: "Eu vou passar por um procedimento médico, fazer uma cirurgia no coração. Vou ficar uns dias fora da internet”, diz João em seu último vídeo.

A dupla João Carreiro e Capataz chegou ao fim em seu auge em 2014. Na época, muitos boatos circularam sobre os motivos que obrigaram os artistas a encerrarem os trabalhos em conjunto, decisão que aconteceu justamente após o hit ‘Rústico, Bruto e Sistemático’ gerar polêmica.





Desde então, tanto João Carreiro quanto Capataz se calaram sobre a briga e, sempre que perguntados sobre o assunto, nunca respondiam.