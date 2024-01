Em vídeo antes da morte, João Carreiro fez pedido à família: "Se eu empacotar"

Em vídeo antes da morte, João Carreiro fez pedido à família; sertanejo faleceu nesta quarta-feira, 3, após complicações de uma cirurgia

A morte do sertanejo João Carreiro segue gerando muita repercussão nas redes sociais. É que seguidores resgataram a última publicação do artista antes da cirurgia que acabou provocando a morte do artista de 42 anos.

Em um vídeo que está circulando, ele surge mostrando bom humor ao entrar no centro cirúrgico. Sempre espirituoso, ele dá gargalhadas ao lado da esposa no quarto do hospital.

"Se eu empacotar eu não quero saber dessa roupinha qui não, hein? Não combinou muito comigo isso aqui, não. É de florzinha", diz, aos risos, falando com a esposa. Depois, mais sério, completa: "Eu vou passar por um procedimento médico, fazer uma cirurgia no coração. Vou ficar uns dias fora da internet".

A morte de João Carreiro aconteceu nesta quarta-feira, 3, após uma cirurgia para corrigir um problema no coração. A operação foi bem sucedida, mas complicações fatais apareceram nas horas seguintes.

João Carreiro vai precisar de uma cirurgia no coração hoje, mas não perde o bom humor:

Esposa presta homenagem

Francine Caroline, esposa do cantor sertanejo João Carreiro, publicou uma tocante homenagem ao marido na madrugada desta quinta-feira, 4. Após a confirmação de sua morte, ela deixou uma mensagem.

De luto, ela se declarou ao marido. "Minha vida me deixou", disse ela emocionando os fãs. Foi ela quem também estava atualizando os fãs sobre o quadro clínico do artista que passou por uma cirurgia cardíaca delicada.

Recentemente, em um de seus últimos posts, Francine Caroline publicou uma declaração de amor ao marido. "Eu me apaixono por você todos os dias!! Eu sou abençoada, porque sou amada por você!! Meu mundo é um lugar melhor por sua causa!! Nós encontramos o amor bem aqui onde estamos em nossos corações. Feliz aniversário, minha vida, eu te amo!!!", escreveu ela.