Fim da dupla João Carreiro e Capataz aconteceu em meio à polêmicas e boatos

Fim da dupla João Carreiro e Capataz aconteceu no auge após questões envolvendo João Carreiro; sertanejo morreu aos 41 anos

A morte do cantor sertanejo João Carreiro aos 41 anos deixou muitos fãs surpresos nas redes sociais. Isso porque ele formou uma das duplas sertanejas de maior sucesso da década de 2010 ao lado do parceiro, Capataz.

Só que a dupla chegou ao fim no auge, em 2014. Na época, muitos boatos circularam sobre os motivos que obrigaram os artistas a encerrarem os trabalhos em conjunto, decisão que aconteceu após o hit Rústico, Bruto e Sistemático gerar polêmica.

Por que a dupla João Carreiro e Capataz chegou ao fim?

O fim da dupla foi anunciado em 2014, quando João Carreiro precisou se afastar da música para cuidar da saúde. Ele foi diagnosticado com um quadro grave de depressão e transtorno obsessivo-compulso, o TOC. Na época, ele passou a morar em Sidrolândia/MS ao lado da família.

O fim da dupla fez com que o último trabalho dos cantores, um DVD gravado no Parque de Exposições de Cuiabá, acabou descartado pelos produtores e nunca foi lançado. O fim oficial da dupla foi anunciado em 16 de julho de 2014.

Vale lembrar que João Carreiro chegou a fazer outros shows ao lado do antigo parceiro. Ele também gravou solo com outros cantores do gênero. Já Carreiro acabou formando uma nova dupla, Carreiro e Capataz, que segue em atividade.

Antes do fim, a dupla foi acusada de machismo e homofobia em 2012 ao lançarem o hit Bruto, Rústico e Sistemático. A letra fazia referência a costumes conservadores, o que gerou uma onda de críticas aos cantores.

Esposa presta homenagem

Francine Caroline, esposa do cantor sertanejo João Carreiro, publicou uma tocante homenagem ao marido na madrugada desta quinta-feira, 4. Após a confirmação de sua morte, ela deixou uma mensagem.

De luto, ela se declarou ao marido. "Minha vida me deixou", disse ela emocionando os fãs. Foi ela quem também estava atualizando os fãs sobre o quadro clínico do artista que passou por uma cirurgia cardíaca delicada.

Recentemente, em um de seus últimos posts, Francine Caroline publicou uma declaração de amor ao marido. "Eu me apaixono por você todos os dias!! Eu sou abençoada, porque sou amada por você!! Meu mundo é um lugar melhor por sua causa!! Nós encontramos o amor bem aqui onde estamos em nossos corações. Feliz aniversário, minha vida, eu te amo!!!", escreveu ela.