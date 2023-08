Melody opina sobre Larissa Manoela após briga com os pais e alfineta noivo da atriz

Cantora Melody concorda com comentário de internauta sobre Larissa Manoela após disputa com os pais e dá alfinetada em André Luiz Frambach

A cantora Melody usou as redes sociais no último domingo, 13, para dar sua opinião após a repercussão da chamada da entrevista que Larissa Manoela deu ao programa Fantástico, da TV Globo, sobre sua briga com os pais.

Em uma postagem do perfil Alfinetei no Instagram, Melody concordou com uma internauta que afirmou que a atriz é uma pessoa carente e comentou sobre a relação dela com o noivo, o ator André Luiz Frambach.

"É uma menina muito carente. Esse cara que ela está vê essa fragilidade dela para manter dominância. Nesse momento, ela deveria se priorizar, tirar um tempo para si, depois ela pensava em relacionamento", disse.

Melody, então, respondeu ao comentário e disparou: "Finalmente alguém que enxergou o mesmo que eu".

Larissa Manoela revela motivo para abrir mão de seu patrimônio em disputa com os pais

A atriz Larissa Manoela participou do programa Fantástico, da Globo, no domingo, 13, e falou sobre o seu rompimento com os pais, Silvana e Gilberto. Os três estão em uma disputa pela gestão dos negócios e do patrimônio da atriz. De acordo com a reportagem, eles estão em negociação sobre as empresas nas quais são sócios e o patrimônio que construíram ao longo da carreira de 18 anos da artista.

Então, Larissa informou para a reportagem que abriu mão do seu patrimônio de cerca de R$ 18 milhões em prol dos pais. Porém, ela contou que eles ainda não assinaram o distrato sobre as porcentagens em uma das empresas e ela não entende o motivo. Assim, a artista contou o motivo para ter deixado a fortuna para os pais.

“Eu tenho a plena certeza de que o meu caminho vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos”, disse ela, que ainda confirmou que não vai até a justiça para ter esse dinheiro de volta. “Não é a minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais”, completou.