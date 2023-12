Melody mostra suas notas no boletim ao revelar que passou de ano

Em interação com os fãs nas redes sociais, Melody exibe print de suas novas no quarto bimestre da escola e anuncia que passou de ano

A cantora Melody surpreendeu ao mostrar as suas notas no boletim escolar. Ela encerrou o segundo ano do ensino médio e já está com foco no próximo ano. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, a estrela contou que passou de ano com sucesso e até exibiu suas notas do quarto bimestre.

Ela revelou que cursou 17 matérias na escola e tirou nota 10 em sete delas. Porém, ela só mostrou as notas finais e não revelou qual nota é de qual aula.

“Ano que vem, terceirão tá aí”, disse ela na imagem. Nas outras perguntas dos fãs, Melody contou que vai com frequência à academia e também disse que sua altura é 1,62m.

O nome de batismo de Melody

A cantora de funk Melody, conhecida pelos hit ‘Pipoco’ e ‘Love Love’, voltou a virar assunto nas redes sociais nesta semana! É que alguns internautas resgataram um vídeo em que a artista põe fim ao mistério e revela seu nome de batismo.

Durante uma entrevista a um podcast no início do ano, Melody, que ganhou notoriedade quando tinha apenas oito anos, foi questionada sobre seu nome verdadeiro. A adolescente surpreendeu ao contar que usa um nome artístico desde a infância: "Gente, meu nome é Gabriela”, ela disparou.

"Não vai colocar no Google, não pesquisa no Google, tá errado. No Google, está com dois ‘L’, é com um ‘L’ só, tá bom? Todo mundo fica me perguntando: ‘É Gabriela Melody Abreu Severino?’. Não, gente. ‘Melody Gabriela?’. Não, não tem Melody no meu nome. Na verdade, Melody é só o nome artístico, mesmo", ela fez questão de corrigir os resultados do site de buscas.

Na sequência, Melody contou que sua família também aderiu ao nome artístico: "Hoje em dia eu só atendo por ele, para ser sincera. Não porque eu não gosto de Gabriela, mas porque eu já me acostumei com todo mundo falando assim. [...] Pergunto: 'Quem é Gabriela mesmo?'. Porque eu realmente penso que eles estejam de outra pessoa”, ela explicou.