Melody quebra o silêncio e choca ao revelar nome de batismo: “Tá errado”

Fim do mistério! Cantora Melody surpreende ao abrir o jogo sobre seu nome verdadeiro

A cantora de funk Melody, conhecida pelos hit ‘Pipoco’ e ‘Love Love’, voltou a virar assunto nas redes sociais nesta semana! É que alguns internautas resgataram um vídeo em que a artista põe fim ao mistério e revela seu nome de batismo.

Durante uma entrevista a um podcast no início do ano, Melody, que ganhou notoriedade quando tinha apenas oito anos, foi questionada sobre seu nome verdadeiro. A adolescente surpreendeu ao contar que usa um nome artístico desde a infância: "Gente, meu nome é Gabriela”, ela disparou.

"Não vai colocar no Google, não pesquisa no Google, tá errado. No Google, está com dois ‘L’, é com um ‘L’ só, tá bom? Todo mundo fica me perguntando: ‘É Gabriela Melody Abreu Severino?’. Não, gente. ‘Melody Gabriela?’. Não, não tem Melody no meu nome. Na verdade, Melody é só o nome artístico, mesmo", ela fez questão de corrigir os resultados do site de buscas.

Na sequência, Melody contou que sua família também aderiu ao nome artístico: "Hoje em dia eu só atendo por ele, para ser sincera. Não porque eu não gosto de Gabriela, mas porque eu já me acostumei com todo mundo falando assim. [...] Pergunto: 'Quem é Gabriela mesmo?'. Porque eu realmente penso que eles estejam de outra pessoa”, ela explicou.

Os seguidores ficaram chocados com a revelação nos comentários de algumas publicações sobre o assunto: “Não é possível”, brincou um internauta. “Como assim o nome da MC Melody não é Melody”, disse outro indignado.

Os cantores Melody e Naldo passaram por um sufoco recentemente! Depois de um sucesso estrondoso, uma colaboração dos artistas, a música chamada ‘Love, Love’, acabou sendo retirada das plataformas de streaming de músicas. O motivo foi porque a faixa continha uma interpolação do hit Kiss Kiss, do rapper norte-americano Chris Brown. Eita!