Sucesso ‘Love, Love’, de Melody e Naldo, é excluída de plataformas de streaming; entenda

Internautas reagem após música estourada de Naldo e Melody ser retirada de plataformas musicais de streaming

Depois de um sucesso estrondoso, a música Love, Love, de Melody e Naldo, acabou sendo retirada das plataformas de streaming de músicas. O motivo foi porque a faixa continha uma interpolação do hit Kiss Kiss, do rapper norte-americano Chris Brown.

Para quem não sabe, uma interpolação musical é quando uma faixa é recriada nota por nota, refletindo a composição subjacente. Ou seja, quando um artista utiliza a melodia de uma música, seja ela de sucesso ou não, para criar uma letra, um arranjo e um conceito novo ao redor daquela melodia.

A interpolação musical não é um crime, mas só é válida quando você obtém a permissão do proprietário da composição subjacente, uma vez que ela está apresentando a composição em sua nova canção, não a gravação original. Os internautas usaram as redes sociais, brincaram e falaram bastante do acontecido com os artistas.

“Mas ele não tinha dado a permissão para lançar a música?”, perguntou um usuário do Twitter. “Isso aí é inveja do mano Naldo”, debochou um outro internauta. “Mas o Chris Brown não era amigo dele [Naldo]?”, brincou uma outra pessoa.

📍Música "Love, Love" de Melody e Naldo é retirada das plataformas de streaming. Faixa tinha interpolação do hit "Kiss Kiss" do cantor Chris Brown pic.twitter.com/cDSpqjSACB — RAP MAIS (@RapMais) June 27, 2023

Melody ostenta jatinho de luxo, mas pé enorme rouba a atenção dos internautas

No final de abril, a cantora Melodyvirou meme nas redes sociais ao postar uma série de cliques um tanto quanto confusos. Posando em frente à sua mais nova conquista, um jatinho particular, a artista deixou os fãs intrigados ao perceberem que os pés da funkeira estavam bastante distorcidos, aparecendo gigantescos nas fotos.

“Você vai comprar duas pranchas de surf para botar no pé, né? Acertei”, comentou um. “Pezinho tamanho 50”, ironizou um outro seguidor. “Gente, é a Abaporu?”, brincou um terceiro internauta, fazendo referência à obra de Tarsila do Amaral. “Fiquei sabendo que quando a Melody era bebê, os médicos fizeram o teste do pezinho numa cartolina”, zombou uma outra pessoa.