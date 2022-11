Mc Loma inova e prepara o segundo mêsversário da filha com tema inusitado

Mc Loma comemorou o segundo mêsversário da filha Melanie com um tema pra lá de especial e inusitado

CARAS digital Publicado em 10/11/2022, às 14h43

Na última quarta-feira, dia 09, a Mc Loma (20) resolveu comemorar o segundo mêsversário da sua filha Melanie e escolheu um tema que eu aposto que você nunca viu antes! Toda a decoração e trajes da festinha tinham a ver com o filme ‘As Branquelas’, um clássico dos anos 2000. Os detalhes da comemoração foram compartilhados nas redes sociais da cantora e também no perfil da pequena.

Além dos convidados, Melanie também usou uma peruca loira, quase do seu tamanho, uma roupinha toda rosa e apareceu até com uma mini bolsa da grife Prada. As gêmeas lacração, Mirella Santos e Mariely Santos, que participam ativamente da rotina da pequena, também estavam presentes na festa e fantasiadas a caráter.

Veja algumas fotos do mêsversário:

Mc Loma faz apelo para os seguidores após especulações sobre paternidade

Infelizmente, a comemoração do segundo mêsversário da filha de Mc Loma não acabou muito bem. Após participar do ‘PodCats’ e falar que o pai de sua filha era sustentado por um amigo, o influenciador Lucas Albert afirmou nos stories que agora iria começar a sustentar os 'parceiros'. Ele estava filmando uma turma de homens que estavam com ele e deu a entender que sabia quem era o pai.

Loma já deixou claro inúmeras vezes que deseja manter a identidade do pai de Melanie em segredo, e que não quer dar fama para o tal, já que ele não quis assumir a criança e ainda pediu um teste de DNA. Depois da repercussão dos stories de Lucas, Loma apareceu em seus stories muito abalada e fez um apelo: “Gente, parem de tocar nesse assunto do pai da Melanie. Isso está me matando por dentro. Apenas parem, eu imploro!”