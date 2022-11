Mc Loma aparece totalmente abalada após especulações sobre pai de sua filha

Mc Loma apareceu chorando por comentário sobre paternidade em meio a mesversário da filha

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 09h55

Após a cantora Mc Loma (20) falar, em um podcast, sobre o pai de sua filha Melanie, nascida em setembro, as especulações sobre a identidade dele abalaram a artista.

No PodCats, com apresentação de Camila Loures e Lucas Guimarães, a cantora contou: Eu falei que é dele [a filha], ele falou: 'Tá bom, mas a gente vai fazer DNA. E os meus advogados vão falar com você, porque eu não quero mais, não. A partir de hoje, vai ser você e os meus advogados'. Sendo que ele não trabalha, ele é lascado. Eu não queria falar nada para prejudicar ele, só queria falar para ele estar presente na vida da bebê. Ele achou que eu queria dar o golpe nele, sendo que ele não tem nada e quem banca ele é o amigo dele".

Nos stories com os olhos vermelhos, a dona do hit 'Envolvimento' fez apelo desesperado na noite da última quarta-feira, 10: "Gente, parem de tocar nesse assunto do pai da Melanie. Isso está me matando por dentro. Apenas parem, eu imploro!".

Nem mesmo a comemoração do mesversário da filha, com o tema das 'Branquelas', também na quarta-feira, impediu que a artista se incomodasse com os recentes comentários.

Após também falar no podcast que o pai de sua filha era sustentado por um amigo, o influenciador Lucas Albert afirmou nos stories que agora iria começar a sustentar os 'parceiros'. Ele estava filmando uma turma de homens que estavam com ele e deu a entender que sabia quem era o pai. Ele depois pediu desculpas em um pronunciamento, mas a influenciadora já estava abalada.

Confira as postagens de Mc Loma: