Mc Guimê conta sobre o dia que conheceu Neymar e o craque pediu foto com ele

Mc Guimê contou aos brothers que realizou um sonho ao conhecer o jogador Neymar, que é inspiração para ele

O cantor Mc Guimê, participante do BBB 23, contou como foi conhecer o jogador de futebol Neymar Jr. O atleta ainda estava no começo da carreira, mas já era muito conhecido em todo o país

Aos brothers, o marido de Lexa contou sobre o primeiro contato dos dois. "Quando eu olhei no meu carro tinha uma 'nave' do lado do meu, pensei 'esse lugar é de lugar de rico, então alguém brotou lá'. Aí eu andando, olhei para a conveniência e vi um cara com sorrisão de Neymar e tal, um monte de gente em volta, o cara cheio de seguranças. Aí eu continuei andando. Aí meu 'parça:' 'Tá viajando, é um cover'.Nós continuamos andando.", começou.

"Só que eu na malandragem, eu acreditei que seria, eu falei para mim mesmo: 'mano, vamos fazer o seguinte então: acelera o passo, chega no carro, se for ele mesmo na hora que a gente passar com o carro nós damos outra olhada se for eu desço do carro e vou lá dar um salve", continuou.

Guimê se surpreendeu ao ver que Neymar foi quem o reconheceu: "Deus abençoou. Eles saíram e Neymar assoviou e falou 'Tira uma foto com os 'parças' aqui'. Aí eu falei: "Eu que quero chegar uma foto com você".

Depois do encontro com o craque, o cantor ligou para o pai, que parecia já saber sobre o encontro: "Eu acredito muito que nada é por acaso, que tudo tem um proposito e aquele dia Deus me colocou uma energia surreal para acontecer."

"Quando liguei para o meu pai, todo feliz que eu tinha conhecido o Neymar, ele pegou e falou pra mim assim: 'filho, eu acordei com sua ligação de surpresa para saber o que estava acontecendo, mas eu estava sonhando que acontecia algo de muito bom para você'', disse.

Veja vídeo de Mc Guimê:

Guimê simplesmente arrepiado contando sobre quando conheceu Neymar 😂 #TeamGuimepic.twitter.com/bpFETRkfuD — CENTRAL MC GUIMÊ 💎 (@_centralmcguime) January 19, 2023