MC Daniel se revolta após ser envolvido em golpe: ‘Tudo mentira’

Que situação! MC Daniel revela que está sendo vítima de golpe nas redes sociais e faz alerta aos seguidores

MC Daniel precisou usar seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 9, para denunciar uma situação delicada. Ele revelou que está sendo alvo de um golpe na internet. Revoltado com a situação, o cantor contou que golpistas estão utilizando sua imagem e voz por meio de inteligência artificial para promover a venda de produtos nas redes sociais.

Através do stories, Daniel mostrou que perdeu a paciência com a situação e fez um alerta sério aos seguidores para esclarecer a verdade por trás do golpe: "Olha o nível que os caras tão. Estão usando minha voz com inteligência artificial para dar golpe!”, disse o cantor, que exibiu um print de um dos anúncios falsos.

O ex-namorado da atriz Mel Maia revelou que estão tentando vender produtos eletrônicos utilizando sua imagem: "Só acreditem em links ou qualquer coisa do tipo que sai do meu Instagram. O resto é tudo golpe, tudo fraude. Estão fazendo até negócio de celular, mano, de tudo", disparou indignado com a mentira.

"Não caiam nesses golpes! Pelo amor de Deus! É só quando eu falar, com a minha cara, no meu Instagram verificado, com os meus seguidores. O resto é tudo fraude, tudo mentira”, Daniel fez questão de evidenciar que não tem perfis em outras redes sociais, como Facebook ou Twitter e pediu: “Não caiam em golpes”, o cantor concluiu.

MC Daniel denuncia golpe nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que na última quarta-feira, 8, Daniel também precisou usar suas redes sociais para se pronunciar sobre outro assunto delicado. É que alguns de seus seguidores notaram uma mudança em sua aparência e o affair de Yasmin Brunetassumiu que passou por alguns procedimentos estéticos recentemente.

“Troquei minhas lentes, diminui minha gengiva, fiz harmonização, fui correr atrás de ficar mais bonito, mas tomem cuidado com isso também, então fui cuidar do meu corpo, da minha aparência, do meu rosto, da minha pele, prefiro assumir pra vocês, eu fico muito feliz que vocês me acham muito bonito e atraente”, ele confessou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Yasmin Brunet e MC Daniel estão namorando?

Prontos para assumir? Na última quarta-feira, 8, o cantor MC Daniel e a modelo Yasmin Brunet deixaram os internautas de queixo caído ao surgirem juntinhos em um momento íntimo. Nas redes sociais, o ex-namorado da atriz Mel Maia compartilhou um vídeo onde mostrava estar em casa com a ex-esposa do surfista Gabriel Medina.

Os rumores de affair começaram há alguns dias e se intensificaram quando MC Daniel foi acompanhado de Brunet em uma festa de família. Na ocasião, a famosa apareceu no aniversário da avó do cantor e atiçou a curiosidade dos internautas. Além disso, ela também compareceu a festinha da mãe do artista. Apesar das recentes aparições, eles negam o namoro.