Mais bonito? MC Daniel explica mudança de aparência: 'Diminui gengiva'

Após notarem diferença em seu rosto, MC Daniel explica intervenções na gengiva e rosto para ficar mais belo

O cantor MC Daniel revelou quais mudanças fez em sua aparência após o questionarem sobre estar diferente. Nesta terça-feira, 07, depois de participar do Prêmio Mutishow, o artista se gravou explicando o que andou fazendo em seu rosto.

O ex-namorado da atriz Mel Maia e que está vivendo um affair com a modelo Yasmin Brunet, ex-esposa do surfista Gabriel Medina, comentou que diminuiu a gengiva, fez harmonização e outros procedimentos estéticos para se sentir mais belo.

"Sim, eu fiz alguns procedimentos estéticos no meu rosto, troquei minhas lentes, diminui minha gengiva, fiz harmonização, fui correr atrás de ficar mais bonito, mas tomem cuidado com isso também, então fui cuidar do meu corpo, da minha aparência, do meu rosto, da minha pele, prefiro assumir pra vocês, eu fico muito feliz que vocês me acham muito bonito e atraente", falou ainda acrescentando o fato das pessoas aceitarem mais seu visual por conhecerem melhor seu conteúdo.

"Podia mentir pra vocês, mas prefiro assumir, fiz procedimento, sim, tava me incomodando, procure um bom profissional, mas sem excesso, alterei só que me incomodava, hoje quem fala que eu sou feio não cola, o que importa é opinião da minha mãe e das pessoas que gostam de mãe, porque o pai tá galã", brincou ele.

Ainda nesta terça-feira, 07, ao ser questionado por Tata Werneck sobre sua relação com Yasmin Brunet, MC Daniel não confirmou um namoro, mas deu a entender que tem planos de se casar e ter filhos.

Yasmin Brunet e MC Daniel foram alvo de críticas:

Apesar de afirmarem que são apenas amigos, MC Daniel e Yasmin Brunet já precisaram rebater algumas críticas por conta do suposto relacionamento. Para quem não acompanhou, Flavio Nakagima, um dos melhores amigos do ex-marido da loira, Gabriel Medina, fez um comentário indelicado sobre a vida amorosa da modelo.

Depois que a loira foi ao aniversário da avó de seu suposto affair, MC Daniel, o atleta deixou um comentário afiado sobre a vida amorosa da loira nas redes sociais, que rebateu as críticas com um desabafo sobre liberdade.

Vale evidenciar que Yasmin Brunet não assume um relacionamento desde que se separou do surfista no começo de 2022. "Essa aí está mais no palco que cantores, Xamã, Ret, Luan, Daniel Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral”, disse Nakagima.

Pouco tempo depois, a modelo respondeu a declaração do surfista com uma nota: “Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito”; veja o desabafo de Yasmin Brunet.