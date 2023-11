Em meio a boatos de namoro, Yasmin Brunet surge em vídeo com MC Daniel

Yasmin Brunet e MC Daniel surge em momento íntimo juntos nas redes sociais do funkeiro após intensificação dos boatos de namoro; confira!

Prontos para assumir? Nesta quarta-feira, 8, o cantor MC Daniel e a modelo Yasmin Brunet deixaram os internautas de queixo caído ao surgirem juntinhos em um momento íntimo. Nas redes sociais, o ex-namorado da atriz Mel Maia compartilhou um vídeo onde mostrava estar em casa com a ex-esposa do surfista Gabriel Medina.

Deitada em um sofá da área externa da casa do cantor, a loira apareceu brincando com um cachorro ao fundo do vídeo. Daniel por sua vez iniciou a gravação e fez uma pergunta para Yasmin. “Isso aí, família, ontem foi um dia muito maneiro, não é não?”, disse o funkeiro.

Sem receber respostas da modelo, que estava distraída, ele pergunta novamente: "É ou não é, pô?". O artista editou o vídeo antes de publicá-lo e o terminou com uma explosão. Nas redes sociais, os internautas entenderam isso como uma confissão de namoro. "Tá, já entendemos que estão juntos", disseram.

Os rumores do affair começaram há alguns dias e se intensificaram quando MC Daniel foi acompanhado de Brunet em uma festa de família. Na ocasião, a famosa apareceu no aniversário da avó do cantor e atiçou a curiosidade dos internautas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Tata Werneck arranca informação de MC Daniel sobre Yasmin Brunet

Durante o Prêmio Multishow 2023, que aconteceu na noite da última terça-feira, 7, a apresentadora Tatá Werneck não perdeu a oportunidade de questionar MC Daniel sobre sua vida amorosa. Em meio de brincadeiras, ela arrancou informações do funkeiro sobre seu possível affair com a modelo Yasmin Brunet.

Sem confirmar o relacionamento publicamente, mas postando fotos com a ex-esposa do surfista Medina e trocando comentários carinhosos na rede social, o artista, que estava namorando a atriz Mel Maia nos últimos meses, revelou os seus planos com a loira."Vou casar, vou namorar e ter uma família linda igual à sua", disse MC Daniel após ser questionado sobre estar apaixonado por Yasmin Brunet.