MC Daniel se emociona ao realizar sonho de infância: “Foi difícil"

Namorado de Mel Maia, MC Daniel tomou um banho de loja e realizou o sonho de presentear amigos e familiares

MC Daniel (24) realizou um sonho de infância nesta quarta-feira, 15. O cantor, que namora a atriz Mel Maia (18), usou as redes sociais para compartilhar uma grande conquista: poder presentear seus amigos e familiares, sem se importar com o valor. Nos stories, ele registrou uma compra de mais de R$8 mil reais em calçados luxuosos.

Emocionado, ele abriu a câmera na loja e explicou que queria presentear um de seus amigos da infância, que atualmente trabalha como seu motorista: "Vou dar um tênis pra ele, meu parceiro das antigas”. Na loja, o amigo se mostrou emocionado com o gesto: “Fico sem graça”, disse. “Sempre sonhei em fazer isso com meus amigos”, o funkeiro legendou.

Daniel também mostrou que escolheu um calçado para presentear sua mãe, a professora Daniela Amorim. Em seguida, ele relatou que quando era mais novo, não tinha condições de comprar roupas na loja em questão: "Meu sonho era comprar uma chuteira nessa loja, foi difícil, trabalhei, chorei, orei, mas não desisti. Hoje sou eu e amanhã é você", legendou.

Na sequência de vídeos, o músico ainda fez questão de mostrar a extensa nota fiscal da compra e finalizou com uma frase para inspirar seus seguidores: "Se eu consegui, você também consegue, acredita nos seus sonhos”, declarou.

MC Daniel presenteia amigos e familiares - Reprodução/Instagram

Apaixonadíssimo, MC Daniel se declara para Mel Maia: “Meu propósito de vida”

No último final de semana, MC Daniel se derreteu em uma declaração para as mulheres de sua vida. O funkeiro fez uma homenagem especial para a mãe, a professora Daniela Amorim e para a namorada, a atriz Mel Maia. Na publicação, ele surgiu coladinho com as amadas.

"Valor nas coisas simples que são as que têm mais valor. Vocês fazem parte do meu propósito de vida, são a paz da minha alma, obrigada por dividirem a vida comigo”, Daniel se derreteu.