Apaixonadíssimo, MC Daniel se declara para Mel Maia: “Meu propósito de vida”

O cantor de Funk MC Daniel fez uma homenagem para as mulheres de sua vida, a mãe e a namorada, Mel Maia

MC Daniel (24) fez uma declaração para as mulheres de sua vida no último sábado, 12. Em seu Instagram, o funkeiro publicou alguns registros ao lado da mãe, a professora Daniela Amorim e da namorada, a atriz Mel Maia (18), com quem se relaciona desde o final de 2022. Na publicação, ele se derreteu pelas amadas.

"Valor nas coisas simples que são as que têm mais valor. Vocês fazem parte do meu propósito de vida, são a paz da minha alma, obrigada por dividirem a vida comigo”, o cantor de funk poetizou na legenda do álbum em que aparece coladinho com Mel Maia e abraçado com a mãe, antes de um show em Minas Gerais.

Nos comentários, elas agradeceram a homenagem do funkeiro: “Meu príncipe e sua princesa, amo vocês”, escreveu Daniela, provando que tem uma boa relação com a nora. Já Mel Maia se derreteu com o carinho do namorado: “Nossa, eu te amo demais demais! Obrigada por tudo, amor”, a atriz falou sobre a surpresa.

Namorado de Mel Maia, Mc Daniel faz desabafo preocupante

MC Daniel deixou os fãs preocupados durante um show em São Paulo no último final de semana. Sem dar muitos detalhes, o namorado de Mel Maia fez um desabafo em meio às lágrimas sobre sua saúde mental, que deixou os internautas em alerta.

"Orem por mim, pela minha vida, se vocês sentirem no coração. Eu não quero ir embora. Eu sou feliz com a vida que eu tenho, eu sou feliz com fãs que eu tenho que gostam de mim, eu sou feliz com a equipe que eu tenho que gosta de mim”, e continuou “Vamos viver o dia de hoje como se fosse o último, mas com consciência e responsabilidade, com sabedoria, com amor, com carinho, com respeito e com fidelidade", disse sem conter o choro.