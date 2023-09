MC Daniel compra 'carro dos sonhos' e reflete trajetória; saiba valor do veículo

MC Daniel se emocionou ao comprar carro de luxo e posou com automóvel

MC Daniel mostrou aos seguidores por meio de publicação no Instagram que comprou um carro de luxo e se emocionou ao falar da aquisição do veículo: uma Land Rover Defender que custa a partir de R$ 800 mil.

"Eu não tinha um real na carteira, do zero humilhado. Atolado em dívidas. Acredite em você, tudo é possível.Ele tem sete lugares, sou um cara família e gosto de andar com bastante gente. Nunca me vi em um carro de dois lugares. Gosto de andar em galera, viajar. A Defender é um carro que sempre quis ter", contou. O funkeiro também descreveu a jornada até conseguir adquirir o automóvel.

"No ano passado eu ia comprar quando comecei a ficar famoso e ganhar dinheiro. Mas vi que não fazia sentido ter um carro de quase um milhão de reais se não tinha casa e nem um carro mais simples. Esperei, dei dois passos para trás. Esperei a vida inteira, e depois esperei ganhar dinheiro, e mais um ano para ter o carro dos meus sonhos", comemorou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Fãs e famosos parabenizam MC Daniel

Pedro Scooby reagiu ao registro e escreveu: "Merecedor". O influenciador Gui Araújo brincou: "Tanque do Fafa". Já a cantora Mari Fernandez afirmou: "Você merece". Enquando a mãe de MC Daniel se declarou. "Te amo, filho. Que orgulho da sua trajetória! Deus tem te usado para mostrar o poder dEle na vida daquele que crê e tem fé", refletiu Daniela Amorim.

"Land Rover é de patrão, não tem jeito", avaliou uma internauta. "Apartamento, casa, BMW, moto, agora só falta o jatinho. Vamos em busca! Deus é bom demais, irmão. Você merece", destacou outro usuário. "Parabéns, irmão! Isso tudo é só reflexo da luz que você exala", observou um. "Sem palavras! Tu merece toda essa colheita que Deus está dando, plantou muito. Tu é foda, irmão", completou um.