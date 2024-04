MC Daniel choca com foto antes da fama e relembra dificuldades: ‘Chorava no banheiro’

Agora milionário, MC Daniel recupera fotos de seu passado como auxiliar de limpeza e relembra dificuldades antes da fama

MC Daniel enfrentou muitos desafios antes de se transformar no Falcão do Funk. No último domingo, 21, o cantor impressionou os seguidores ao resgatar algumas fotos antes da fama, quando trabalhava como auxiliar de limpeza. Em suas redes sociais, ele detalhou as dificuldades que enfrentou no passado e celebrou a superação agora como milionário.

Através dos stories no Instagram, Daniel, que agora brilha nas telinhas da Globo no quadro ‘Dança dos famosos’, do ‘Domingão’, contou que batalhou muito para alcançar a fama. Ele começou a trabalhar logo cedo, como auxiliar de limpeza em um restaurante: “Orava e chorava no banheiro do lado direito todo dia pra Deus melhorar minha situação”, lembrou.

MC Daniel relembra passado como auxiliar de limpeza em restaurante - Reprodução/Instagram

Na sequência, o funkeiro relembrou quando começou a trabalhar com música com um estúdio improvisado em sua casa. Daniel contou que ‘estourou’ na fama quando participou do podcast ‘Podpah’ e agradeceu a oportunidade aos apresentadores, além de também homenagear um amigo que o apoiou no começo da carreira, MC Ryan.

“Esse gordinho sempre acreditou em mim desde quando nós éramos pobres. Falou que eu ia ter música estoura e ia ser famoso. Já recusei milhões só para estar ao lado dele nunca me arrependi disso”, disse o funkeiro, que também relembrou as dificuldades para lidar com o início da fama. No vídeo, ele aparece chorando de exaustão.

“Época que eu fiz 83 shows em dezembro de 2022, não dormia, não via minha família, só fazia show, não sabia lidar com tanta exposição, comecei ganhar dinheiro e fama muito rápido”, ele desabafou e contou que aprendeu a lidar com sua repercussão. Por fim, Daniel também comemorou as conquistas, como o primeiro apartamento que comprou para a mãe, a professora Daniela Amorim.

Vale lembrar que atualmente, o patrimônio do Falcão do Funk não para de crescer. Recentemente, Daniel comprou sua quinta casa no Rio de Janeiro, num condomínio de luxo. E não para por aí: o ex-namorado de Mel Maia também tem uma coleção de carros luxuosos e joias que valem uma verdadeira fortuna na casa dos milhões.

De onde vem a fortuna de MC Daniel?

Daniel fez a sua fortuna com muito trabalho na música. Ele é um sucesso no mundo do funk e viu o seu cachê duplicar no último ano após aparecer no Fantástico, da Globo. “O espetáculo estava R$ 100 mil, depois da matéria no Fantástico com o anúncio do show novo, por merecimento, R$ 200 mil o cachê do homem”, disse ele.

Hoje em dia, o cachê dele tem uma variação de acordo com o evento e as datas que ele tem disponível, revelou o Jornal O Globo. Além de viver da música, com apresentações lotadas, ele também ganha com publicidades que faz nas redes sociais, já que tem mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais; conheça o patrimônio de MC Daniel.