MC Binn rompe o silêncio e manda recado após prima anunciar gravidez

Amigo de Lucas Buda, MC Binn se manifestou pela primeira vez após sua prima afirmar que está esperando um filho do ex-BBB

Ex-participante do BBB 24, MC Binn rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito dos últimos acontecimentos envolvendo sua prima, Nina Capelly, e Lucas Buda, seu amigo e ex-colega de reality show. A familiar do cantor, que descobriu uma gravidez recentemente, afirma que o capoeirista pode ser o pai da criança.

Um dos pronunciamentos mais aguardados pelos internautas era o de MC Binn. Apesar de ter comentado indiretamente sobre o assunto, ele preferiu se esquivar e apenas desejou que tudo se resolva da melhor forma .

Na tarde de quinta-feira, 30, o artista usou as redes sociais para deixar um recado para o público e aos envolvidos na história. "Então querem saber minha opinião, né? Querem que eu fale… Vou nada. Conto nada", disse Binn, arrancando risadas dos amigos que estavam ao seu lado.

"Não quero saber de nada, gente. Deixa o pessoal resolver, é um assunto delicado. Vou fazer show e beijar na boca, isso que eu vou fazer", completou ele. Apesar das brincadeiras, MC Binn finalizou seu 'recado' com uma mensagem importante.

"Só desejo que dê tudo certo e acabe tudo bem. Parem de mandar DM [mensagem direta] para saber minha opinião. Que dê tudo certo. O pessoal quer saber se eu vou falar? Vou nada", concluiu o ex-BBB.

Vale lembrar que Lucas Buda já se pronunciou a respeito da suposta paternidade. Através de seus stories no Instagram, o amigo de MC Binn afirmou que está "disposto a assumir todas as responsabilidades".

"Ontem o dia foi um pouquinho agitado, né? Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e vocês sabem que sempre falei do meu desejo de ser pai. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas sempre falava desse desejo. Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por causa do meu histórico, não conheço meu pai biológico", começou ele.

Em seguida, Buda contou que entrou em contato com Nina Capelly. "Mas estou disposto a assumir todas as responsabilidades, cumprir com meu papel. Seguindo, né? Seguir a vida. Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte, e estou me organizando para ir para São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente", declarou.

Entenda o caso

Na última quarta-feira, 29, Lucas Henrique, conhecido como Buda do Big Brother Brasil 24, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso porque o professor de educação física pode se tornar pai em breve, após um romance rápido com Nina Capelly, prima de MC Binn, que acabou de descobrir sua gravidez.

Através das redes sociais, Nina contou que estava sentindo muitos enjoos e estava inchada, por isso, faria um teste para confirmar se estava grávida: "Estou um pouquinho sumidinha aqui por motivos de enjoo. Não tô muito bem, tô passando mal, vomitando toda hora e vocês perceberam que eu tô mais inchadinha e dei uma engordadinha", disse a cantora, que já é mãe de um menino.

Pouco depois, Nina confirmou suas suspeitas e revelou o resultado do teste para a revista Quem. Segundo a cantora, ela está grávida e existem grandes possibilidades do bebê ser fruto do seu rápido relacionamento com Lucas Henrique: "Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora", disse a artista. Saiba mais!