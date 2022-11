Matheus Sampaio entrega motivo do término conturbado com Brenda Paixão: "dívidas e remédios"

Matheus Sampaio deu detalhes dos acontecimentos que levaram ao término do noivado com Brenda Paixão

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 11h16

O casal de ex-noivos, vencedor do 'Power Couple', Brenda Paixão (26) e Matheus Sampaio (28), se separou recentemente e, ultimamente, polêmicas envolvendo dinheiro rondaram o casal. O investidor falou sobre os motivos do término com a ruiva e deu razão a ela.

Após ser flagrado com uma loira em uma balada, Brenda ficou extremamente chateada e comentou que ele estava na balada devendo dinheiro para ela. Ao programa Chupim, da Metropolitana FM, o ex-Brincando com Fogo foi super sincero e chegou a chorar ao falar das polêmicas.

“Eu era investidor e fazia investimento na bolsa de valores. Quando eu morava no Rio com a Brenda, final do ano passado, aconteceu uma situação por falta de atenção minha, onde eu tive um prejuízo enorme financeiro com meu próprio investimento. Esse prejuízo começou a me desestabilizar”, iniciou.

Ele chegou a mencionar valores: “Eu perdi R$ 188 mil de lucro e o que eu já tinha colocado em cima e aquilo me desestabilizou muito. A Brenda ficou desesperada, virou uma bola de neve enorme. Eu comecei a ter uma crise de ansiedade enorme. Fiquei numa m*rda sem fim e não contei para a Brenda. E o que eu fiz? Comecei a pedir ajuda para amigos”.

O influenciador afirma que não pedia dinheiro emprestado para pagar dívidas, mas para continuar a investir sem que Brenda soubesse. “Até que chegou o dia que até que o que os meus amigos me emprestavam, eu perdia. Chegou um ponto que eu não tinha mais dinheiro para nada, de novo. Eu surtei, esperei a Brenda viajar, quando ela foi, eu tentei me matar dentro do apartamento, me entupi de remédio, passei supermal. Continuei relativamente bem, não fui para o hospital”, detalhou.

Depois disso, Matheus começou a vender suas roupas de luxo e joias por menos da metade do preço que pagou para conseguir dinheiro e acabou com três pares de tênis. Ele perdia todo o dinheiro das vendas nas aplicações que fazia e não sobrava dinheiro para cortar o cabelo ou fazer mercado.

Ele afirma que o conhecimento em investimento que o levou a conseguir tudo o que tinha passou a não ser suficiente pelo estado mental em que se encontrava.

“Eu surtei. A Brenda falou: ‘Se você pegar de novo o único dinheiro que você tem e aplicar, você vai me perder’. Só que eu peguei o único dinheiro que eu tinha e fiz o quê? Apliquei. Eu não falei para ela. Eu estava sem publi, sem dinheiro, eu ia fazer o quê? Perdi dinheiro”, o prêmio do reality show de casais também foi perdido.

Ao ser acusado de dever dinheiro para a noiva e amigos e estar na balada, ele explicou: “Sábado teve a festa. É uma festa que meus amigos são donos. Eu não queria ir. Estava com o coração apertado. Aconteceu de eu ficar com a menina, mas eu não fui embora com a menina, não tive relação sexual com a menina. Algumas mulheres vieram falar comigo, eu falei da Brenda para todas que eu conversei”, explicou.

Matheus ainda confirmou que realmente tem dívidas com a gaúcha. “Realmente, estou devendo para ela, porque ela pagou uma dívida minha, pagou coisas minhas. Ela ficou magoada, com razão”.

Questionada, a ruiva disse que viu a entrevista e que irá comentar o caso.“Eu assisti sim. Ainda falarei com vocês sobre isso. Sei também que eu não precisava dar explicações de nada, e que tem gente aqui que não tá nem aí, mas também tem gente aqui que acompanhou a história do casal, e de uma certa forma se sente pertencente. Então, é pra essas pessoas que eu vou falar quando eu me sentir preparada, tá?, relatou.

Confira a entrevista de Matheus Sampaio: