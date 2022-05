Power Couple: Brenda faz proposta ousada para Matheus na casa

Brenda faz proposta ousada para Matheus e vira assunto dentro e fora do 'Power Couple'

A nova temporada do programa Power Couple Brasil veio com tudo e no episódio desta quarta-feira, 4, vários acontecimentos deram o que falar dentre os casais de artistas.

No ar na telinha da Record, o reality show mostrou um momento inusitado entre o casal Brenda e Matheus, que protagonizou uma cena de destaque na competição milionária.

A influenciadora causou bastante surpresa ao pedir para transar com o namorado dentro da barraca onde os dois estão dormindo na atração que estreou uma nova edição nesta semana.

Animação no programa

"Não, não é impossível [transar na barraca]. A gente pode tentar hoje, inclusive...", sugeriu ela. Inicialmente, Matheus pareceu se animar com a ideia. "Vamos, pô!!", topou ele que depois pareceu recuar com a estratégia da companheira no Power Couple.