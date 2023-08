Mario Frias recebe alta após ser internado com suspeita de trombose: "Mais um susto"

O deputado Mario Frias tranquilizou os seguidores das redes sociais após ser internado com suspeita de trombose

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) usou as redes sociais neste domingo, 6, para atualizar os seus seguidores sobre seu quadro de saúde após deixar o hospital. Ele foi internado na última sexta-feira, 4, com suspeita de trombose.

Em seu perfil oficial no Instagram, ele postou um vídeo para agradecer as mensagens de apoio que recebeu dos amigos e dos fãs após ser hospitalizado, e confessou que "passou um susto" e teve "dias difíceis".

"Entrando aqui para agradecer as mensagens de todo mundo. Acabei de passar por mais um susto, mas Deus é muito grande na minha vida. Estou voltando para casa com o amor da minha vida [minha mulher]", iniciou a gravação.

Depois, Frias deu detalhes sobre os sintomas que sentiu antes de ir para o hospital. "Começou com uma dormência no meu pé, em uma tarde de panturrilha. Como eu já tenho um histórico de infarto, eu fui ao hospital. Agradeço demais as mensagens de carinho, de fé, as orações. Foram três dias muito difíceis. Família é tudo, e Deus é maravilhoso. Eu ganhei mais uma chance", afirmou.

Por fim, o parlamentar explicou que a trombose não foi confirmada, mas descobriu que teve "pequenas obstruções de gordura". Ele então foi medicado e recebeu alta. "Estou bem, estou medicado, vamos à luta porque Deus é grande. Eu sou só gratidão. Eu tive uma suspeita de trombose, mas graças a Deus não era isso na minha perna. Havia pequenas obstruções de gordura. Entrei com um medicamento bem forte, estou tomando há três dias, estou bem", finalizou.

Vale lembrar que em julho do ano passado Mario foi internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, após ter um infarto agudo do miocárdio. Na ocasião, ele passou por um processo de cateterismo.

Confira o vídeo completo: