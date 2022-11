Marido de Gretchen se revolta após ser chamado de gay: "Gente pequena e preconceituosa"

O marido de Gretchen se revoltou ao ser chamado de gay por haters nas redes sociais e mandou resposta na lata

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 07h03

Esdras de Souza (50), marido de Gretchen (63), surgiu em seu Instagram nesta segunda-feira, 31, para rebater comentários de haters e esclarecer sobre sua sexualidade.

Ele foi taxado como gay por alguns internautas após postar um vídeo na rede social, no qual aparece comemorando seu mestrado em musicoterapia. Além de falar para a câmera, o músico dança animado ao falar do assunto.

Nos comentários de uma de suas publicações, alguns usuários resolveram ironizar seus trejeitos e não passaram despercebidos pelo famoso. “Eu acho que esse cara queima”, debochou uma moça, usando um termo pejorativo para falar de homossexuais.

"Enquanto eu voo alto, tu cai nas mais profundas frustrações por ser gente involuível. Quem és no meio do mundo? No meio do nada, com certeza és uma grande celebridade quando se fala em pobreza de espírito. Faz alguma coisa boa na sua vida e deixa de ser pobre de alma”, respondeu Esdras.

O rapaz ainda resolveu rechaçar outro comentário, também falando sobre sua sexualidade. “Pra mim ele é gay”, apontou outra. “Gente tão pequena como tu e principalmente preconceituosa jamais evoluirá na vida. Continuarás pobre de tudo e principalmente de espírito. Lhe convido a se retirar da minha rede, bruaca”, escreveu ele em resposta.

De calcinha e cueca, Gretchen e o marido rebolam muito em vídeo

Na companhia do marido, Esdras de Souza, a cantora Gretchen fez mais um vídeo dançando para compartilhar me sua rede social. Ela subiu o registro no Instagram e chamou muita atenção ao surgir usando roupa íntima.

De calcinha e top, a Rainha do Rebolado apareceu ao lado do esposo, que também surgiu usando apenas uma cueca. Nos comentários da publicação, o casal recebeu vários elogios. "Que delícia", admiraram os fãs. "São os melhores", falaram outros.