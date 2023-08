Mariana Ximenes dá detalhes de reencontro com o pai: "Vivi intensamente"

A atriz Mariana Ximenes ficou afastada do pai por 5 meses e voltou a reencontrá-lo em festival no último fim de semana; confira os detalhes!

Nesta segunda-feira, 14, a atriz Mariana Ximenez publicou rara foto ao lado de seu pai, José Nuzzi Neto. A estrela da novela Amor Perfeito, da Globo, aproveitou o Dia dos Pais para revelar programa especial que realizou no último domingo para celebrar a data.

Em seu Instagram, Mariana posou ao lado de seu pai, que apareceu sorridente e deu um beijo na bochecha da filha nos cliques. Na legenda, ela contou mais do porquê estava sumida das redes sociais. "Ontem foi Dia dos Pais e eu fiquei desconectada porque vivi intensamente esse dia especial com o meu. Não encontrava o meu pai há 5 meses, a saudade estava imensa!", iniciou ela.

A atriz disse que aproveitou o momento com José Nuzzi em um festival musical, que contou com a presença de Caetano Veloso. "Tentamos experienciar um festival, ele me ensinou a paixão pela música. Por conta da chuva, não conseguimos esperar muito, acabamos “Caetaneando” em casa. Mas Caetano é sempre lindo e emocionante! Ainda mais regando nosso encontro de muitos abraços, som, conversas & chamego - Combo que abasteceu meu coração!", finalizou.

Nos comentários, os fãs e amigos da estrela se derreteram pelas fotos. "Lindos, muito amor envolvido", disse seguidor. "Lindos! Adorei os registros! Sem dúvidas deve ter sido maravilhoso o dia de vocês", escreveu outro. "Que coisa mais linda esse momento", admirou mais um. "Bora fazer um repeteco do show do Paul McCartney com ele", sugeriu uma amiga de Ximenes.

Confira a publicação:

Léo Santana ganha presente luxuoso de Dia dos Pais

No último domingo, 13, Léo Santana comemorou o Dia dos Pais com grande estilo. Nas redes sociais, o cantor impressionou ao exibir seu presente, dado por sua esposa, a influenciadora e dançarina Lore Improta, junto da filha do casal, a pequena Liz, de dois anos.

Na ocasião, o artista foi presenteado com uma jaqueta extravagante avaliada em cerca de R$ 26 mil. Os detalhes foram compartilhados por Lore, que mostrou tudo desse grande momento especial entre pai e filha. A menina era menor que a sacola do presente e recebeu ajuda da mamãe na entrega. "Presente, papai!", disse ela, que ganhou um abraço do paizão.

Na sequência, Léo abriu a sacola luxuosa com grandes expectativas: “É o que eu tô pensando? Não é possível! É mentira! É sério?”, o cantor repetia enquanto retirava a jaqueta da embalagem. Em seu perfil do Instagram, ele mostrou detalhes da jaqueta repleta de monogramas de uma grife: “Tem que respeitar”, Léo brincou.

Clique aqui para conferir fotos do presente de Léo Santana