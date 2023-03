Maria Lina fala sobre unfollow levado de Whindersson Nunes

Influenciadora Maria Lina revela unfollow de ex, mas continua seguindo humorista

Nesta quarta-feira, 22, a influenciadora digital Maria Lina (24) decidiu se pronunciar sobre o unfollow que levou de seu ex-noivo, o humorista Whindersson Nunes (28). Através de suas redes sociais, a modelo publicou vídeos falando sobre a situação.

Whindersson e Maria terminaram o relacionamento em agosto de 2021, depois de 10 meses de namoro. Em maio do mesmo ano, eles acabaram perdendo o filho que teriam, Miguel, que morreu dois dias após nascer de forma prematura.

“Esperei a poeira abaixar um pouco para falar sobre. Todo mundo tem direito de ser feliz, de seguir sua vida, de recomeçar, quantas vezes for necessário, porque a vida é isso, feita de ciclos. Eu tenho direito de procurar minha felicidade, ele também tem direito. Eu não sou a favor de ataques a ninguém. Eu fui vítima disso por muito tempo, inclusive de um assunto que me dava muitos gatilhos”, começou a influenciadora.

“Obrigada por todo carinho, sou muito grata a vocês. A vida é feita de recomeços. Ele recomeçou de lá, ele está cercado por pessoas que eu amo, os irmãos dele sempre vou ter no meu coração, são pessoas que eu amo, os amigos dele também sempre me respeitaram muito e eu sempre os respeitei muito. E eu recomecei daqui. A Maria está trabalhando, viajando, focada nas empresas, está se cuidando, se amando, está muito feliz. Estou cercada de pessoas que eu amo. E é isso, está todo mundo feliz e tem direito de ser feliz”, finalizou Maria, que continua seguindo o ex nas redes sociais.

Maria Lina desabafa sobre fim do noivado com Whindersson Nunes: ''Momento tão difícil''

Maria Lina decidiu se pronunciou na web depois do fim de seu noivado com Whindersson Nunes em agosto de 2021. Em uma série de stories curtos, ela disparou: "Obrigada por tanto carinho que vocês me dão como sempre. Obrigada por me mandarem mensagens bonitas. Recebi até mensagens de pessoas cantando músicas lindas de Deus. Eu não tenho palavras, obrigada". "Faz toda a diferença, sabe? Esse acolhimento, principalmente nesse momento em que estou vivendo, que é um momento tão difícil. Faz toda a diferença esse acolhimento das pessoas, é muito especial. De verdade", disse ela na época da separação. O fim do relacionamento aconteceu logo após a perda de João Miguel, filho do casal que faleceu com 2 dias de vida depois de nascer com 22 semanas de gestação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!