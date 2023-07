Mari Palma desabafa sobre fase difícil e agradece apoio dos fãs

A jornalista Mari Palma desabafou sobre as crises de ansiedade que teve e agradeceu o carinho de seus seguidores

A jornalista Mari Palma usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 24, para agradecer as mensagens de apoio que recebeu dos seguidores após contar que iria ficar alguns dias afastada da internet por causa das crises de ansiedade.

No feed do Instagram, a apresentadora da CNN Brasil compartilhou uma foto que tirou quando não estava se sentindo muito bem. Na imagem, ela aparece deitada e com os olhos vermelhos, e contou que recebeu muitas palavras de carinhos nas últimas semanas após expor que estava passando por dias difíceis.

"Achei essa foto no meu celular de um dos dias difíceis nas últimas semanas. Eu cheguei a postar nos stories que tinha ficado um pouco offline por causa de ansiedade. Desde então, eu venho recebendo muitas mensagens queridas de pessoas querendo saber como eu tô. E eu tô fazendo esse post pra agradecer pelo carinho que vocês têm comigo, mesmo não me conhecendo", começou o texto.

Em seguida, Mari confessou que durante esses momentos de tristeza sente falta do seu pai, seu Luiz Palma, que faleceu em março de 2021. "Sim, eu venho passando por momentos de muita ansiedade e muita incerteza, ao mesmo tempo que eu sinto muita falta de quem mais me daria força e saberia o que dizer numa hora dessas, que é meu pai. Mas eu não vou fazer um texto lamentando nada disso porque eu seria injusta com todos os privilégios que eu tenho, com tudo de bom que acontece comigo e com todas as pessoas incríveis que eu tenho do meu lado", acrescentou.

Por fim, a ex-apresentadora do G1 em 1 Minuto, da Globo, contou que está se cuidando. "Esse texto é só pra agradecer: vocês, minha família, meus amigos e todo mundo que de algum jeito faz meus dias melhores. Às vezes vocês fazem isso e nem percebem. Por isso eu faço questão de dizer. Tem uma parte da minha vida que eu escolho guardar pra mim e não dividir aqui, e é dessa parte que eu tô cuidando muito agora. E por mais que tudo isso esteja no offline, o carinho que eu recebo de vocês online faz toda a diferença. Então, mais uma vez, obrigada por continuarem comigo", finalizou.

Confira a publicação:

Divisão dos bens após o divórcio

Em recente entrevista ao Bagaceira Chique, Mari Palma revelou como dividiu os bens e a guarda do pet com o ex-marido, o jornalista Phelipe Siani. Ela contou como ficaram as coisas que eles compraram juntos durante o relacionamento que mantiveram por seis anos.

"Tem muita gente achando que eu tomei a casa dele. A gente está se acertando, dividindo, eu vou comprar a parte dele. Está tudo certo. As pessoas criam uma coisa 'nossa, ela é uma filha da mãe porque ela pegou a casa dele e tal'. Calma, tá tudo bem. E isso é muito pessoal, não é como se a gente tivesse que explicar isso para as pessoas", esclareceu.

A jornalista ainda comentou que sofreu com o fim do relacionamento. "É um processo difícil de ressignificar as coisas, mas acho que a gente passou por isso juntos. Foi muito legal entender como a nossa relação é muito maior, muito sólida. Por todo esse processo [de divórcio] a gente se ajudou muito. Ele foi muito parceiro meu, eu fui muito parceira dele. Então foi muito mais fácil passar por isso", falou.