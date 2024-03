Marcus Vinícius comenta flerte de Lucas em Pitel no BBB 24: 'Se perdeu mais do que nunca'

O comissário de voo Marcus Vinícius, que deixou o BBB 24 há 20 dias, opina sobre postura de Lucas Henrique no reality, que pôs fim ao casamento com Camila Moura

Desde o último domingo, 3, a internet só fala da professora de História Camila Moura (29). A carioca, que se relacionou por 15 anos com Lucas Henrique (29), participante do BBB 24, declarou publicamente o fim dessa relação, enquanto o professor de capoeira segue confinado no reality show da Globo, viralizando de forma astronômica nas redes sociais. Camila ficou extremamente magoada com o agora ex, por ele estar flertando com Pitel (24) em rede nacional, sendo um homem casado.

A CARAS Brasil conversou com exclusividade com Marcus Vinícius (30), que deixou o programa há 20 dias, sobre a atitude de Lucas, mais conhecido como Buda, e os últimos acontecimentos que movimentaram o jogo, como a expulsão de Wanessa Camargo (41). "Se perdeu mais do que nunca", aponta ele, sobre o brother.

Ao ser questionado sobre a atual postura de Lucas no BBB, o comissário de voo relembrou, primeiramente, uma passagem importante envolvendo os dois no reality, que acabou interrompendo a participação dele no programa. "Primeiro que o Buda já estava tendo um jogo complicado aqui fora para as pessoas. A questão da ingratidão, que falaram muito aqui fora, por exemplo. Em relação a eu o ter ajudado a ganhar a prova do líder e ele não ter me salvado do Paredão quando teve a oportunidade. Enfim, de inúmeras coisas em relação às brigas que ele teve com o Davi, posicionamentos lá na casa... Ele tem uma história de vida muito legal, muito bacana, mas enfim, no jogo ele se perdeu completamente. E agora com essa história da esposa, dele com a Pitel, a maneira como ele está se posicionando em relação à Pitel ali dentro, só estragou o casamento dele", diz.

"Pelo que estou observando, a Camila é uma pessoa maravilhosa, só ouvi coisas boas dela lá dentro também, quando ele falava dela, e me admirou muito ver. Ele elogiava tanto a mulher dele e foi ter uma postura como essa ali dentro? Sei que o confinamento causa muitas coisas na gente, mas acho que a essência e a confiabilidade que as pessoas que a gente ama têm na gente aqui fora, a gente quebrar por causa de jogo, é complicado. Então, acho que ele se perdeu de verdade. Agora, mais do que nunca. Perdeu, inclusive, a pessoa que ele mais tinha, mais segurava a barra dele aqui fora e que aguentou muita coisa. Então, para a Camila, desejo que ela fique bem, que isso passe e ela siga em frente, e que ele saia e consiga observar os erros que ele cometeu ali dentro e corrigir de alguma forma. Seguir em frente também, mas acho que para o jogo já era para ele", completa.

EXPULSÃO DE WANESSA CAMARGO

Marcus Vinícius, que construiu uma relação de amizade com Wanessa Camargo no BBB 24, também opinou sobre a expulsão da cantora. "Gosto da Wanessa, gostava da Wanessa antes do Big Brother, gosto da pessoa que conviveu comigo ali dentro, da pessoa que interagiu comigo, sempre me tratou muito bem, eu sempre a tratei muito bem, e ainda gosto dela aqui fora. As pessoas podem jogar, podem criticar, podem falar o que quiser, quando eu achava que a Wanessa estava tendo posicionamentos errados, eu falava para ela isso. Acho que ficou bem claro para todo mundo aqui fora. Faço isso com meus amigos desde sempre. Quando acho que estão tendo posicionamentos errados, vou e falo. Então é isso, continuaria falando se estivesse lá, mas isso não quer dizer que eu jogue para escanteio as minhas amizades na vida, não faço isso jamais, pelo contrário. E gosto quando eu faço alguma coisa errada, que meus amigos cheguem até mim e me digam onde eu estou errado. Daí vou analisar e se eu achar que estou errado, vou corrigir meus erros. Não abro mão das pessoas, não sou um amigo que vai embora na primeira dificuldade", ressalta Marcus.

"Não tive contato com ela ainda, espero ter contato. Os erros dela no programa foram baseados, principalmente, com o Davi ali dentro. E eu acho que cabe a ela perceber o que foi erro, o que não foi erro e seguir em frente, modificar essas atitudes, enfim. Como muitas pessoas, todos ali na casa têm erros, têm defeitos e têm qualidades e já erraram em algum momento, inclusive o Davi que é o favorito", emenda.

PAREDÃO DE TERÇA-FEIRA

Nesta terça-feira, 5, mais um participante deixará o Big Brother Brasil. No Paredão, estão Alane, Davi e Michel. Quem será que vai perder a oportunidade de continuar lutando pelo prêmio do reality, que pode ser o maior da história do programa? Marcus Vinícius também falou sobre isso.

"É um Paredão praticamente bem fácil de entender, mais ou menos, o que vai acontecer. Muito provavelmente, o Michel vai sair. Então, assim, as pessoas estavam me criticando (no X, antigo Twitter) porque eu tinha que ser fora Davi, porque eu era amigo da Wanessa etc. Mas sei separar as coisas, entendeu? E analisando o que aconteceu comigo na casa... A minha relação com a Alane é maravilhosa, né? Não tenho o que dizer, a Alane nem pensar. Eu puxar alguma coisa negativa para Alane, jamais. Não tivemos problema nenhum, pelo contrário, sempre tivemos coisas maravilhosas e boas. E somos conterrâneos, então não tem motivo para isso. É tão difícil para gente chegar ali, e ter dois paraenses nesse ano, foi muito positivo para a nossa região. O Davi, a gente nunca foi amigo próximo no programa, mas a gente também não teve grandes problemas. E às vezes que a gente teve alguma coisa a falar, problemas, conversamos e resolvemos. Então não há motivos para que eu fosse contra o Davi", destaca.

"E sobre as falas que ele (Davi) teve, que foram falas problemáticas, homofóbicas etc., percebi que o Davi é um cara disposto a aprender. Então, ele ouviu, ele entendeu que aquela fala estava errada e começou a modificar as atitudes dele. Cheguei a falar para ele: olha, cara, não replica mais isso. Vai estudar, vai aprender que você é uma figura pública agora, de abrangência nacional. Todo mundo fala de você, ouve o que você diz. Então é importante que você corrija alguns comportamentos que todos nós temos. Infelizmente, a gente replica muitos comportamentos que a gente vê na sociedade. E eu acho que ele está pronto para isso, entendeu? Mas o dia a dia, o David sempre foi muito bacana, muito divertido, engraçado. A gente se divertiu bastante. Na semana que eu estava lá, no Paredão com ele e com a Isabele, ele foi super bacana comigo. A gente queria que fosse Paredão falso, nós três, eu, ele e a Isabele, porque a gente estava se dando muito bem", continua o ex-brother.

Com essa percepção, Marcus afirma que não tem sentido ele não torcer para que o professor de Geografia deixe o jogo. "Então não tem porque eu torcer contra uma pessoa que, inclusive, votou na Fernanda no meu Paredão para me ajudar a não ir. Pelo contrário. E o Michel, já pelo contrário, além de não ter levado em consideração o que eu estava levando, que era a nossa representatividade como os únicos caras gays da casa, estava levando isso em consideração. Saí do programa sem dar um voto nele e ele estava votando em mim. E por motivos, até hoje acredito, que rasos, por causa de outras pessoas. Então por que eu não vou me posicionar para que o Michel saia do jogo, se ele mesmo me jogou no paredão, que me tirou do jogo?", fala.

AMIGA LEIDY ELIN

O comissário de voo também não deixou de falar da amiga Leidy Elin, que formou uma dupla inseparável com ele no programa. Os posicionamentos da sister no jogo têm dado o que falar aqui fora. Muita gente tem criticado. Mas amigo que é amigo, segundo Marcus, não larga a mão. "Costumo ser um amigo fiel até me darem motivos para não ter mais essa fidelidade na minha amizade. Sempre fui assim na minha vida e continuei. Fui no programa e continuo sendo aqui fora. Então, continuo ao lado das meninas do Fada (quarto). Gosto e tenho um carinho imenso por elas. Bia (Beatriz), Alane e a Leidy, que ainda estão no jogo. A Leidy se tornou minha grande amiga lá dentro, a gente ficou muito próximo. A Bia e a Alâne também ficaram muito próximas a mim. Quero muito que elas consigam se encontrar de alguma forma, principalmente a Leidy, né?", salienta.

"Acho que ela se perdeu um pouquinho no jogo. Acho que está um pouco complicado para o lado dela aqui fora, pelo que eu estou observando, né? Mas espero que ela consiga se encontrar um pouquinho mais e consiga ir bem longe no jogo. Acho difícil que ganhe, mas enfim. A Alane também... Acho que ela está indo muito bem no jogo agora, está se posicionando bacana. Ela sempre teve algo ali no jogo que a colocava em destaque, né? no programa inteiro. Então, eu acho que a Alâne é um perfil muito importante pro programa. Eu acho que ela Vai muito longe e eu torço muito por ela, para minha conterrânea. Quero que ela vá o máximo possível nesse jogo. A Bia também. A Bia é um perfil maravilhoso, é a única. A gente se conectou no primeiro dia. A Bia é incrível, divertida, é genuína e isso me alegra muito, ter pessoas assim, de verdade, perto de mim. Também acho que ela está indo por um caminho muito bom, e vai muito longe no programa. Quem sabe até a final?", finaliza.