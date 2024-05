Gil do Vigor diz que fará prova do Enem e explica motivo: "Importante"

O ex-BBB Gil do Vigor revelou que, apesar de estar cursando doutorado nos Estados Unidos, vai se inscrever para a prova do Enem

O ex-BBB Gil do Vigor conversou com Ana Maria Braga sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Mais Você desta quinta-feira, 23. Ele revelou que, apesar de estar cursando doutorado nos Estados Unidos, vai se inscrever para a prova para incentivar os estudantes a participarem da avaliação.

"Uma das coisas que cortam o coração é que infelizmente a taxa de abstenção está sendo muito alta. Os jovens não estão nem fazendo a inscrição, e os que fazem, muitos acabam não indo fazer a prova. Veio na minha cabeça gerar esse incentivo para os alunos, jovens e adultos, para que se inscrevam e façam a prova, que é muito importante", disse ele.

O economista também destacou que, devido às enchentes que devastaram a região, os candidatos do Rio Grande do Sul estão isentos da taxa de inscrição este ano. "Além disso, o estado terá um calendário exclusivo de inscrição para as pessoas que são do Sul que ainda não foi definido", disse.

Durante o papo, Gil do Vigor disse ainda que fez o Enem em 2010. "Na universidade, eram 60 vagas e eu fiquei em 23 entre os aprovados. Eu melhorei um pouco meu conhecimento de história, mas geografia ainda tenho dificuldade. Não vou divulgar o meu resultado, não, é só para incentivar", brincou o ex-BBB, que disse em seguida que contará sua nota para Ana Maria.

Gil do Vigor dá conselho para quem quer participar do BBB

Recentemente, o economista deu um conselho pessoal para quem deseja participar do reality show da TV Globo. "Não dá para contar com o ovo dentro do fu*ico da galinha. A fama é hoje, não é o amanhã. A única coisa que ninguém toma de mim é o meu conhecimento", disse.

E completou: "Entrem focados no prêmio, no carro, nos R$ 20 mil, R$ 30 mil. Pois cada centavo que você conseguir lá dentro vai mudar a sua vida. E aqui fora abrace aquilo que ninguém pode tirar de você, sua carreira. Construa uma carreira, vá estudar, se formar".