Bárbara Cruz comemora primeiro trabalho em novelas: ‘Sempre me imaginava vilã’

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Bárbara Cruz fala da oportunidade de interpretar Rosalina, em novela do SBT, e conta curiosidades da vida pessoal

A atriz Bárbara Cruz (13) está fazendo o maior sucesso no papel da antagonista Rosalina, em A Infância de Romeu e Julieta, primeira novela do SBT em parceria com a Prime Video. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala - além da carreira artística e curiosidades da vida pessoal - do primeiro trabalho na TV. "Sempre me imaginava vilã", confessa.

A paulista revela que descobriu que queria atuar entre 8 e 9 anos. “Decorava com muita facilidade diversos textos. Minha mãe percebeu que eu gostava de atuar e decidiu me colocar em uma agência de cinema e televisão. O primeiro teste que fiz foi para novela A Infância de Romeu e Julieta e eu passei. Meus pais e eu ficamos superemocionados, felizes e orgulhosos por essa conquista”, conta.

Sabe aqueles bebês fofinhos que estampam as embalagens dos produtos infantis, e parecem desenhados de tão lindos? Bárbara foi um deles. Além de inúmeros desfiles, propagandas e catálogos, foi capa e assunto nas principais publicações do segmento.

“Sempre gostei de ser modelo. Antes mesmo de completar um ano, já estava nessa área. Com nove meses, já estava trabalhando com isso. E por mais que esteja amando atuar, não quer dizer que vou deixar de ser modelo, pretendo continuar”, diz.

REALIZANDO UM SONHO

Sobre A Infância de Romeu e Julieta, Bárbara confessa que está realizando um sonho. “Uma das minhas grandes vontades era participar de uma novela e sempre me imaginava fazendo uma vilã. Justo no meu primeiro trabalho na televisão, ganhei o papel antagonista. É maravilhoso tudo isso, incrível mesmo, do jeitinho que sonhei! A primeira vez que me vi na telinha foi muito emocionante, me tocou profundamente”, fala.

A jovem atriz comemora a oportunidade de trabalhar no folhetim: “Sempre acompanhei as novelas do SBT, sou telespectadora cativa, fã mesmo! Amei fazer parte de uma novela, foi incrível todo esse processo, e quero continuar atuando. Além do que, durante as gravações, aprendi muita coisa e conheci pessoas maravilhosas, que vou levar para vida toda”.

Assim que ela apareceu na novela, a repercussão nas ruas e na escola foi grande. “As pessoas pedem para tirar foto comigo em vários lugares ,e me sinto muito feliz por estar sendo reconhecida, é muito divertido. Algumas pessoas falam coisas lindas sobre meu trabalho ou sobre mim, e eu fico muito emocionada. É super gratificante quando vejo as pessoas felizes por me encontrarem, ou me verem em algum lugar”, diz.

A paulista consegue conciliar trabalho com a escola muito bem. Bárbara está no sétimo ano. “No início, foi tudo meio corrido, mas com o tempo fui me acostumando, peguei o ritmo e criei uma rotina: de manhã estudo/escola, a tarde trabalho/gravações. Agora que terminamos de gravar, sinto falta dessa correria toda”, fala.

A artista também adora teatro, sapateado e hip hop. “A dança sempre foi algo que me interessou, gosto muito de dançar. Acho que quando dançamos, ficamos livres e nos expressamos com ritmos, e isso é algo que me deixa feliz e muito animada”, ressalta.

PROJETO JOVEM BRASILEIRO

Nominada a três categorias no Prêmio Jovem Brasileiro: Melhor Atriz, Revelação Digital e Melhor Style, Bárbara comenta: “Quando fiquei sabendo que fui indicada para melhor atriz, revelação digital e melhor style, fiquei muito feliz e muito orgulhosa, pois isso significa que estou fazendo um bom trabalho. Com certeza tudo isso me motivou a melhorar e estudar cada vez mais”.

No tempo livre, a jovem atriz gosta, entre outras coisas, de ouvir música. “Acho que posso citar: ficar com as minhas amigas, escutar música, assistir muitos filmes e atuar. Essas são as coisas que me deixam felizes e me divertem bastante”, conta.

Para finalizar, a artista revela seu maior sonho: “Tenho muitos sonhos e um dos principais é trabalhar fora do Brasil como atriz. Tenho vontade de atuar em um longa-metragem do gênero terror, no exterior".