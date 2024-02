Marcos Pitombo se pronuncia rumores de affair: 'Vou ser o primeiro'

Após ser visto com um amigo nas festas de carnaval, Marcos Pitombo revela se está namorando ou não e o que pretende fazer ao viver um romance

O ator Marcos Pitombo decidiu reagir após ser alvo de novos rumores de que estaria namorado. Ele está solteiro há algum tempo e apareceu acompanhado de um amigo em uma festa de Carnaval. Com isso, os rumores diziam que ele poderia estar namorando novamente. Porém, ele negou.

O artista contou que o rapaz era apenas um amigo e que, quando começar a namorar, vai contar para seus fãs. "Pessoal, já tem um tempinho que as pessoas vem me arranjando namoros, que dizem que amigos com quem eu ando são namorados e isso não é legal nem para mim nem para as pessoas", disse ele.

E completou: "Então, eu queria vir aqui para falar para vocês que quando eu estiver num relacionamento, eu vou ser o primeiro a avisar que estarei namorado, por respeito a vocês, meus fãs e todo mundo que acompanhou a minha vida nos últimos tempos. Muito obrigado. Desejo a todos um excelente carnaval e que todos possamos curtir e apreciar a vida com moderações".

Marcos Pitombo tem 40 anos e está longe das novelas desde que atuou em Salve-se Quem Puder, que foi exibida entre 2020 e 2021. Recentemente, ele atuou na série Chuva Negra, no Canal Brasil, neste ano. Além disso, ele ficou conhecido por personagens marcantes em Orgulho e Paixão, Haja Coração, Vidas em Jogo, Os Mutantes – Caminhos do Coração e Malhação.

Marcos Pitombo exibiu boa forma em dia na praia

Há pouco tempo, o ator Marcos Pitombo aproveitou uma manhã de sol para curtir um passeio na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista foi flagrado apenas de sunga e chamou a atenção de todo mundo.

Nas imagens, Pitombo apareceu com o corpo musculoso à mostra e apenas de sunga, com direito a volume indiscreto. O artista curtiu com a companhia de um de seus cachorros, a cadela Bel, uma border collie. Nas redes sociais, ele também sempre mostra o seu corpo sarado em fotos sem camisa na praia e até no elevador, e também quando sai para surfar.

