Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, morreu? Equipe esclarece boatos

Alvo de fake news, ator de A Grande Família está bem, segundo sua equipe

A equipe do ator Marcos Oliveira (66), conhecido por interpretar o Beiçola de A Grande Família precisou esclarecer boatos sobre o artista, após começarem a circular boatos na internet sobre sua morte, na última quarta-feira, 22.

Em nota, a assessoria do artista de A Grande Família informou que ele está bem de saúde, trabalhando em um espetáculo teatral e dando aulas de atuação. "Não é verdade que o ator e comediante Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola da Grande Família, faleceu no início da noite desta quarta-feira, 22, no Rio de Janeiro", começa o texto.

"Publicações maldosas espalharam fake news em redes sociais, que fizeram com que a imprensa entrasse em contato com a Uall Entretenimento, que administra sua carreira. Alguns portais noticiaram informação falsa. Vale ressaltar que Marcos Oliveira está trabalhando em um espetáculo, administrando cursos de interpretação e o mais importante: sem nenhum problema de saúde."

"'Este povo gosta de inventar, eu estou vivo, muito vivo por sinal, pronto para trabalhar', desabafa o ator ao CEO Lucas Schuster do Grupo Empresarial Somos que hoje administra sua carreira", completa o texto, que ainda afirma que o ator está extremamente triste com a situação.

Em maio do ano passado, o artista enfrentou um problema de saúde e foi às redes sociais para pedir ajuda aos fãs. Marcos havia passado por uma cirurgia na fístula da uretra e precisava fazer outro procedimento para solucionar o problema que tinha em seu intestino.

Na época, uma vaquinha online chegou a ser criada para arrecadar R$ 50 mil para cobrir as despesas do ator temporariamente, já que ele estava afastado do trabalho. "Marcos Oliveira (Beiçola) vai operar e não poderá trabalhar por um tempo", dizia o texto da descrição da campanha.

MARCOS OLIVEIRA, DE A GRANDE FAMÍLIA, PREPARA NOVO ESPETÁCULO TEATRAL

Ainda nesta semana, na quarta-feira, 22, ele compartilhou uma publicação em seu perfil do Instagram, falando que está se preparando para a volta aos palcos dos teatros após uma pausa de quatro anos. "Nada é por acaso: estou me preparando para voltar aos palcos do teatro depois desta longa ausência", escreveu.

"Muito feliz em voltar às minhas origens e contar pra vocês a histórias das Tias. Aguardem aí que em breve conto mais. Bom início de ano pra vocês gente, afinal o Carnaval já acabou. Ou não né?!", completou, na legenda da publicação, que contava com uma sequência de fotos do artista no espetáculo Evolução.