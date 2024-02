Marcelo Adnet e a ex-mulher ensaiam reconciliação, diz colunista

Após beijar outra mulher no carnaval, Marcelo Adnet pode se reaproximar da ex-mulher, Patrícia Cardoso, que é a mãe de sua filha. Saiba mais!

O humorista Marcelo Adnet pode voltar a se aproximar da ex-mulher, Patricia Cardoso, que é a mãe de sua filha. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, os dois ensaiam uma possível reconciliação.

Porém, as pessoas próximas a eles contaram ao colunista que os dois querem manter a discrição na nova fase da relação. Pasin contou que os amigos deles informaram que ela o considera um paizão para a filha deles e que ele é sua base no Rio de Janeiro, já que a família dela vive no sul do Brasil.

Os dois estavam juntos desde 2017, mas se separam no carnaval deste ano. O fim do relacionamento veio à tona quando ele foi visto aos beijos com outra mulher na saída do carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Quem é a ex-esposa de Marcelo Adnet?

Marcelo foi casado por sete anos com Patricia Cardoso. Ela tem 32 anos e é atriz. Ela é natural do Rio de Janeiro e se formou no Tablado, que é um curso tradicional de teatro, e também em engenharia química.

Ela se casou com Adnet em 2017, após o escândalo de uma traição dele. Eles têm uma filha, Alice, de 3 anos. A separação foi anunciada pelo humorista em contato com o colunista Leo Dias após a repercussão do novo flagra.

Adnet contou que Patricia é sua ex-mulher e eles não estão mais juntos. Nas redes sociais, ela costuma mostrar suas viagens e momentos com a filha e os amigos.