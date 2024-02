Marcelo Adnet se pronuncia após vídeo polêmico de beijo no carnaval

Marcelo Adnet se pronuncia após ser alvo de rumores de traição e revela qual é o seu status de relacionamento

O humorista Marcelo Adnet voltou à Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, após ter sido flagrado trocando beijos com uma mulher misteriosa no início do carnaval. Na data, ele foi acusado de ter traído a ex-mulher, Patricia Cardoso. Mas, depois da repercussão, ele afirmou que os dois já estavam separados.

Agora, nesta segunda-feira, 12, ele falou sobre o seu status de relacionamento. “Eu estou solteiro e não falo da minha vida pessoal nunca, mas já que está rolando esse bafafá aí, quero dizer que eu estou solteiro e estou muito feliz com esse momento, com esse desfile”, disse ele ao site Gshow.

Nesta noite, ele vai desfilar pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

Quem é a ex-esposa de Marcelo Adnet?

Neste sábado, 10, a vida amorosa do humorista Marcelo Adnet deu o que falar na internet. Ele foi flagrado aos beijos com uma morena na saúda de um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, após curtir a noite de carnaval. Com isso, o vídeo da suposta traição repercutiu nas redes sociais, mas ele negou que tenha traído e contou que se separou da ex-mulher, Patricia Cardoso. Quer saber quem é a ex-mulher dele? Continue aqui.

Marcelo foi casado por sete anos com Patricia Cardoso. Ela tem 32 anos e é atriz. Ela é natural do Rio de Janeiro e se formou no Tablado, que é um curso tradicional de teatro, e também em engenharia química.

Ela se casou com Adnet em 2017, após o escândalo de uma traição dele. Eles têm uma filha, Alice, de 3 anos. A separação foi anunciada pelo humorista em contato com o colunista Leo Dias após a repercussão do novo flagra.

Adnet contou que Patricia é sua ex-mulher e eles não estão mais juntos. Nas redes sociais, ela costuma mostrar suas viagens e momentos com a filha e os amigos.