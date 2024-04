Marcello Novaes estreia em Justiça 2 e rasga elogios a atriz: 'Um furacão'

Durante coletiva de imprensa, o ator Marcello Novaes compartilha sua experiência em 'Justiça 2' e celebra parceria com Nanda Costa e Paolla Oliveira

Contagem regressiva! Na próxima quinta-feira, 11, estreia a série Justiça 2, no Globoplay. E Marcello Novaes (61) é mais uma das novidades na história. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa e conversou com o ator sobre suas expectativas com a nova fase.

Em Justiça 2, Marcello interpreta Egisto e vive um romance com Jornada (Paolla Oliveira). A relação dos dois começou quando ele ainda trabalhava como segurança dela. Porém, em certo momento, ela começa a se relacionar com Milena (Nanda Costa).

Marcello é só elogios para as companheiras de cena: "Nesse trabalho, eu fiquei muito com a Paolla, minha amiga particular. Uma atriz com um grande reconhecimento. Foi ótimo trabalhar com ela e com a Nanda. Ela é um doce, mas quando entra em cena é um furacão. Eu estava muito bem nutrido de parceiros".

Essa é uma série original Globoplay, desenvolvida pelos Estúdios Globo, criada e escrita por Manuela Dias. E conta ainda com direção artística de Gustavo Fernández. Marcello também celebra a parceria com os dois.

"Poucas vezes eu li um roteiro em que falei: 'Nossa, que grande sucesso, vou ler'. Um texto redondo, de fácil entendimento e surpreendente. A Manu faz isso muito bem em Justiça. Sou suspeito para falar do Gustavo, ele é um dos melhores diretores. Extremamente competente, carinhoso, educado".

"A gente tem um elenco muito bacana. O diretor era doce, ele pode achar tudo errado, mas a correção e a forma como ele conduz é sempre carinhosa e inteligente. Eu gostaria muito de agradecer à Manu pelo convite. Espero que ela me convide outras vezes", complementa.

O ator está com grandes expectativas para a estreia da nova fase: "Tenho muita confiança em Justiça. A gente fala de Justiça 2 porque o enredo é diferente, não é uma sequência. São outros personagens. Nessa Justiça, eu tenho certeza de que será feita a Justiça", declara.