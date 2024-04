Júlia Lemmertz sobre viver mulher sem vaidade em Justiça 2: 'A mais difícil que já fiz'

Durante coletiva de imprensa, a atriz Júlia Lemmertz detalhou sobre sua participação na série Justiça 2. Sua personagem tem uma história desafiadora

Contagem regressiva! Na próxima quinta-feira, 11, estreia a série Justiça 2, no Globoplay. A atriz Júlia Lemmertz (61) é uma das novidades. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa de lançamento da nova temporada e a atriz compartilhou sobre sua personagem: 'A mais difícil que já fiz'.

Na trama, ela também se chama Júlia, mãe de Carolina (Alice Wegmann). Ela é uma mulher muito simples que depende financeiramente do irmão Jayme, intepretado por Murilo Benício (52). Júlia descobre que ele abusou sexualmente de sua filha, desde então, vive um dilema com relação a essa história.

“Foi a personagem mais difícil que eu já fiz na televisão, uma personagem que teve bastante momentos difíceis. Ela era muito frágil emocionalmente e fisicamente, frágil no sentido de toda omissão e falta de coragem de enfrentar o que ela via, tudo isso fez com que ela adoecesse fisicamente", comenta Júlia Lemmertz.

Por apresentar uma narrativa tão complexa, a atriz declarou que ficava extremamente tocada após as gravações da série: "Era um tormento. A gente não leva os personagens para casa, mas eu não sei porque dessa vez me pegou, eu saía realmente arrasada".

"Ela era muito crua, eu não tinha maquiagem, nada! Ela é uma pessoa sem vaidade, ela tem o mínimo de vaidade. Tudo nela era bem pequenininho, ela fala uma coisa querendo dizer outra. Ela tem muitas camadas", avaliou a atriz.

Fora das telas, Júlia Lemmertz também é mãe, mas reforça que o papel foi muito desafiador, pois nunca passou por nenhuma experiência igual da personagem: "Eu sou mãe, mas eu sou uma mãe completamente diferente da Júlia, eu nunca passei por uma situação como essa. Ela morre de tristeza, de aflição. É muito difícil", finaliza.

Em dose dupla

Enquanto Justiça 2 não estreia, Júlia Lemmertz pode ser vista em Elas por Elas. Na reta final da trama, a atriz está fazendo uma participação especial com a personagem Ester, a mãe de Carol (Karine Teles). As duas não tem uma relação muito próxima.