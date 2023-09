Mara Carvalho relembra início de carreira em Corpo Dourado: 'Meio Zen'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mara Carvalho, que estrelou Corpo Dourado como Laís, refletiu sobre conflitos da personagem na novela

Mara Carvalho, que estrelou Corpo Dourado com o papel de Laís em 1998, está de volta ao ar com a reprise da novela no canal Viva. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou seu início de carreira na década de 1990 e refletiu sobre os conflitos da personagem na trama: "Meio Zen".

"Estava em um momento de carreira no qual aprendi muito. Gravava no Rio de Janeiro, tinha aquele negócio dela na praia, meio Zen, falando um monte de bobagem. Era legal porque a personagem trazia uma coisa meio esotérica", compartilhou a atriz de Corpo Dourado.

"Ao mesmo tempo, ela era muito conflituosa, porque ela defendia a ideia de ser natureba e não comer carne, mas fugia a noite para comer carne. Era engraçado de fazer e bom de transitar com aqueles atores", acrescentou Mara Carvalho sobre a novela da Globo.

Antes de atuar em Corpo Dourado, a atriz também tinha trabalhado na novela O Rei do Gado, quando viveu a personagem Bia. Com quase 30 anos desde a estreia da trama e depois de várias reprises na televisão, Mara Carvalho ponderou sobre a atualidade da novela de 1996: "Acho que ela se torna um clássico a partir do momento que a gente vê temas discutidos lá atrás e que hoje perpetuam com o mesmo valor de discussão. Infelizmente, isso significa que nós não evoluímos dentro dessa expectativa e busca que começou lá atrás, então ela se tornou um clássico, de fato".

Leia também: Ator de Corpo Dourado foi vítima de tragédia dias antes da novela acabar

"Além de tudo, tem aqueles ingredientes que a gente sabe que serão para sempre, que é o amor, os conflitos, os familiares e tudo que a gente sabe que está sempre permeando nossas vidas", completou a atriz de Corpo Dourado sobre a novela O Rei do Gado.