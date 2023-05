Mara Carvalho relembra entrada no esporte e teste no passado: 'Vencedora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mara Carvalho relembrou trajetória de 250 medalhas no esporte

Mara Carvalho (52), conhecida por seus trabalhos na atuação, também tem muita história no esporte. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou a entrada no meio esportivo e revelou já ter feito teste antidoping ao longo de sua trajetória com mais de 250 medalhas.

"Esporte sempre foi a minha vida. Eu acho que, para mim, é a base de tudo. Formatou a minha personalidade, porque eu tinha as minhas fragilidades. Criança do interior tímida, sempre fui muito dramática internamente, então era meio sofredora. Meio derrotista, chorava à toa. Eu me sentia meio solitária, porque a minha irmã tinha todos os cuidados e meu irmão, por ser homem, era aquela coisa de sempre, eu ficava meio solta, sem um apego", compartilhou Mara Carvalho .

Praticante de diversas modalidades esportivas, a atriz explicou como a vontade de vencer influenciou suas escolhas: "No esporte, eu comecei a descobrir que eu era vencedora e conseguia ser melhor do que eles, porque [antes] eu me sentia pior. Comecei a fazer tudo. Virei a louca do esporte. Corria não sei quantos quilômetros por dia, não tinha nenhum obstáculo para mim. Todo esporte que você me colocava para fazer, em duas horas eu estava fazendo".

"Fiz uns três testes antidoping, porque falaram: 'Essa menina é louca, como que ela está fazendo tudo isso'. Não sei de que universo que eu tenho essa energia. Cada vez mais eu me estimulava a ser vencedora. Fiz esporte de aventura, fui esquiar na neve, fazia tudo. Não tinha nada que falasse não. Então o esporte me moldou muito. É ótimo, porque, principalmente na profissão artística, a gente tem que matar um leão por dia. Cai e começa de novo. Você faz uma novela e acha que vai explodir, mas tem que começar de novo. Faz uma peça de teatro e acha que agora vai e não acontece nada e você tem que começar de novo. Acho que ele me deu uma base psicológica que me fez ser a pessoa que sou hoje", completou Mara Carvalho.