Alex Nader encara personagem político no teatro e reflete: "Humor e tragédia"

Em entrevista à CARAS, Alex Nader falou um pouco sobre o monólogo O Âncora, o qual faz uma reflexão sobre o Brasil atual

O ator Alex Nader (46) tem celebrado o sucesso de seu trabalho à frente do monólogo O Âncora, que está em cartaz até 21 de junho no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. Em entrevista à CARAS Brasil, ele falou um pouco da peça, o qual interpreta um apresentador de um telejornal que acaba 'surtando' durante um programa ao vivo.

"A ideia do espetáculo é trazer reflexão mostrando nossa realidade enquanto Brasileiros neste país tão desigual e injusto, tão racista quanto machista, com pitadas de humor e tragédia", disse ele, que também assina a direção do espetáculo ao lado de Leandro Muniz.

O artista completou dizendo que a peça também foi inspirada nos acontecimentos que surgiram no Brasil nos últimos anos. Ele disse que as notícias ruins acabaram "criando uma sensação de normalidade e deixando todos paralisados diante dos absurdos".

Apesar de não ser do tipo de artista que usa suas redes sociais para expor sua opinião, Alex contou que não costuma guardar o que sente e gosta mesmo é de extravasar tudo no palco.

"Não sou muito de fazer desabafo público… Jogo na Arte e no Palco tudo que me incomoda, mas o racismo, a homofobia, o feminicídio, o machismo, a mentira e a hipocrisia desses 'cidadãos de bem' tiram qualquer ser que tem um mínimo de empatia do sério. É preciso um basta", declarou ele, que é casado com a atriz Aline Borges.

Em meio a ótima recepção do público, Alex já tem pensado no futuro da produção, que deve rodar pelo país e, quem sabe, até internacionalmente: "A ideia é não parar com a apresentação de “O Âncora”. Queremos fazer mais temporadas por aqui, temporada em São Paulo e rodar os festivais no Brasil e fora dele, já que este personagem tem em todo lugar do mundo!".

Com diversos trabalhos no teatro e cinema, Alex é um dos artistas que têm migrado aos poucos para o universo do streaming. Recentemente ele esteve em séries como Amar é para os fortes, na Amazon, e Arcanjo Renegado e A Divisão, ambos do Globoplay. Para ele, o crescimento do mercado tem dado mais oportunidade para profissionais da área.

"Muito importante que isso tenha acontecido, o mercado abriu muito e muitas oportunidades não param de surgir, antes ficávamos limitados a uma única emissora, que sempre trabalhou com suas panelas e quem não estava lá parecia não existir no mercado, a única alternativa era ficar no teatro. Que bom que agora temos inúmeras possibilidades de trabalho também no audiovisual", declarou.