Tay O'hanna estreia peça LGBT e fala de namoro com atriz da Globo: "Um pouco off"

Em entrevista à CARAS, Tay O'hanna revelou detalhes de seu novo trabalho no teatro e namoro com atriz global

Depois de ser destaque na segunda temporada da série As Five, do Globoplay, Tay O'hanna (30) está se preparando para a reestreia no teatro com a peça Coisas que Você Pode Dizer em Voz Alta. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou um pouco do projeto e também sobre seu namoro discreto com a atriz Thalita Carauta (40), com quem prefere viver longe das redes. "Um pouco no off", disse.

Em Coisas que Você Pode Dizer em Voz Alta, Tay, que se declara como uma pessoas não-binária, interpreta a protagonista Charlotte, uma jovem que vive em uma cidadezinha e acaba se descobrindo lésbica. Apesar da temática LGBTQIA+, a atriz frisa que a montagem também aborda temas como gênero, raça e classe.

"Quando recebi o convite para fazer a Charlotte, eu me senti muito próxima das questões que a personagem vivia. A gente trata muito da questão da sexualidade, mas acho que vai além ", disse ela, que começou a fazer a peça quando tinha 26 anos.

Tay também garante que o espetáculo roteirizado por Ricardo Inhan e dirigido por Ricardo Henrique, inspirado na Graphic novel francesa O Enterro das Minhas Ex (2015), não é apenas para adolescentes, mas para toda a família. "Com certeza é uma peça livre para todos os públicos", disse.

"Quando você é uma pessoa gay, lésbica, trans, não se trata só de você, mas de todo mundo. Nós temos números alarmantes de casos de famílias que são simplesmente apartadas, porque não querem lidar com o processo da transsexualidade ou até mesmo com questão de ser gay, lésbica", declarou.

PAIXÃO LONGE DAS REDES SOCIAIS

Há quatro anos Tay O'hanna vive em um relacionamento com a atriz Thalita Carauta, a Mauritania da novela Todas as Flores, Globoplay. Discretas, as duas não costumam usar muito as redes sociais para compartilhar registros da intimidade, mas não escondem o clima apaixonado.

Leia também: Galã de Terra e Paixão, ator encara batalha sertaneja no teatro: "Identidade"

"A gente brinca que deveríamos aparecer mais nas redes para fazer umas propagandas no Dia dos Namorados, ganhar um dinheiro nesse sentido (risos), mas somos tão reservadas. Amamos o mundo tecnológico, mas quando falamos da gente, acho que ele não nos cabe muito . Então, procuramos ter uma vida um pouco off do mundo da internet quando se trata da gente", confessou.

Vivendo na ponte aérea Rio de Janeiro - São Paulo, as duas, que iniciaram o namoro à distância, fazem questão de aproveitar cada segundo que estão juntinhas. Segundo Tay, o programa preferido do casal é sair em viagem conhecendo novos lugares.

"Quando a gente se encontra e, claro, temos uma agenda flexível, a gente gosta muito de uma estrada. Passamos muito tempo dentro do carro visitando outros lugares. É uma coisa que temos muita afinidade", disse.

Mas apesar de muita gente dizer por aí que as duas são casadas, Tay garante que a troca de alianças só deve mesmo acontecer daqui a alguns anos: "Não somos casadas ainda, mas eu quero muito. Falamos que quando completarmos sete anos, a gente se casava".