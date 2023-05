Manu Gavassi fala sobre chegar aos 30 anos: 'Meus melhores anos estão na minha frente'

Manu também falou sobre como sua relação com as redes sociais mudaram depois de participar do BBB

Em entrevista a Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), no podcast "Quem Pode, Pod", Manu Gavassi (30) refletiu sobre sua vida três anos depois de ter participado do BBB, ela diz que vive um momento de calmaria, animada para os próximos anos de sua vida

"Foram anos turbulentos: minha saída do 'BBB', a pandemia, e falam que é o retorno de Saturno... para eu chegar muito mais calma com 30, e eu entender que eu sempre gostei de fazer aniversario, sempre gostei de envelhecer, na real. Desde muito nova eu queria ser velha", conta a cantora, que completa falando das expectativas para o futuro.

"Me imagino muito feliz. Nossa, tenho tanta alegria porque tenho certeza que os meus melhores anos estão na minha frente", pontua a cantora.

Ela também falou sobre sua relação com as redes sociais e contou que chegou a ficar nove meses sem celular depois do BBB e aproveitou esse tempo para criar seu último álbum, "Gracinha". Ainda no podcast, ela conta como o período ajudou a lidar com hate nas redes sociais.

"Não quero que isso seja uma fragilidade. Eu tenho que saber que pessoas vão gostar de mim, e pessoas vão me odiar. Eu tenho que saber que faz parte da minha profissão as pessoas opinarem, e eu tenho que entender até onde eu dou poder pra esse comentário me destruir e virar uma voz interna que me destrói", explica.

