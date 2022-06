Malvino Salvador é flagrado com as três filhas no aeroporto

Malvino Salvador leva as filhas mais novas para irem buscar a irmã mais velha no aeroporto

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 11h11

O ator Malvino Salvador (46) curtiu um passeio com as filhas na noite de quarta-feira, 15. Ele foi flagrado no aeroporto com as três filhas, Sofia (13), Ayra (7) e Kyara (5).

O artista levou as duas filhas mais novas para irem buscar a primogênita no aeroporto. Isso porque a filha mais velha dele mora em outro estado com a mãe. Enquanto isso, o ator mora no Rio de Janeiro com a atual esposa, Kyra Gracie (37), as duas filhas mais novas e o filho caçula, Rayan (1).

Nas fotos do aeroporto, Malvino foi visto brincando com Ayra e Kyara enquanto aguardava a chegada de Sofia, que recebeu um abraço carinhoso da família ao desembarcar.

Fotos de Malvino Salvador com as filhas: