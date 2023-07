Maitê Proença teve menopausa interrompida após namoro; entenda fenômeno

Maitê Proença abriu intimidade e falou como rotina sexual com namorado mais jovem afetou seus hormônios

A atriz Maitê Proença (65) deu um forte depoimento a respeito de sua intimidade enquanto mulher e surpreendeu ao revelar que teve a menopausa interrompida durante um relacionamento no passado. Segundo a famosa, ter se apaixonado mexeu bastante com seus hormônios.

Em bate-papo com o jornal O Globo, Maitê relembrou como foi se relacionar com um homem mais jovem. Segundo ela, o período foi marcante em sua vida, o qual ela conseguiu resgatar o desejo sexual e até mesmo passou a menstruar com frequência.

"Ele gostava de transar. Naquele momento, eu andava bastante desinteressada nisso, mas imediatamente... Como ele gostava de sexo e era muito bom nessa missão, a minha menopausa parou", declarou.

E completou: "E fiquei três anos com o relógio da menstruação de volta. Só depois que o larguei, veio a menopausa. Olha como é a cabeça da gente! A ginecologista me viu e falou: ‘Minha filha, é o tesão!’ O homem era uma delícia. Tudo em mim, no meu corpo, ficou incrível".

O QUE ACONTECEU COM MAITÊ PROENÇA?

Mas apesar de ser uma novidade para algumas pessoas, o fenômeno que aconteceu com Maitê Proença é perfeitamente comum. Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista em autoconhecimento Renata Fornari, comentou como o psicológico e a paixão podem ajudar o corpo a reagir.

"Quando estamos apaixonados por uma pessoa isso mexe com as nossas emoções e, claro, com os pensamentos, isso interage imediatamente com uma série de hormônios", disse ela.

"Tem ocitocina na hora da adrenalina, tem a dopamina, entre muitos outros hormônios que são ativados e disparados pelo nosso corpo emocional e psicológico. O que aconteceu com a Maitê foi uma interrupção da menopausa, então o seu corpo recebeu a informação, acho que esse é o ponto principal aqui".

Ela explicou como o cérebro trabalha e destacou que o órgão é muito complexo, a ponto de proporcionar diversas sensações no corpo. "Só de imaginarmos, mesmo distante fisicamente, só o fato de estar imaginando a pessoa amada, o cérebro imediatamente acredita que você está diante dessa pessoa e já vai liberar toda uma série de substâncias bioquímicas no nosso corpo para te preparar para a situação".

"O cérebro é uma máquina fantástica que é capaz de criar doença, que é capaz de criar saúde, que é capaz de interromper uma menopausa para uma mulher viver uma linda história de paixão e de amor", finalizou.