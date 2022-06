Maisa Silva conhece Selena Gomez em evento: ''Sonho realizado''

Atriz Maisa Silva publica registro do encontro com Selena Gomez na California, nos Estados Unidos, e se declara para a artista

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 07h39

A atriz Maisa Silva (20) realizou um de seus maiores sonhos na quarta-feira, 29!

Curtindo temporada nos Estados Unidos, a apresentadora conheceu a cantora Selena Gomez (29) durante evento da marca de beleza Rare Beauty, da ex-estrela da Disney.

Em seu feed no Instagram, a brasileira compartilhou fotos do encontro especial e se declarou para a artista norte-americana.

"Rare. Amo você @selenagomez Sonho realizado", disse Maisa Silva na legenda da publicação.

Nos Stories de seu Instagram, Maisa contou detalhes de como foi o encontro."Sim, eu estou num evento da Rare Beauty. É um lançamento de batons e lipliners. Ela está aqui atrás, mas eu já conheci ela. Ela conversou com a gente, foi tudo", contou.

A atriz mostrou que Selena bateu um papo com algumas influenciadoras: "Ela ficou sentadinha batendo papo com a gente, agradecendo a presença, falando sobre o propósito da marca, etc. Nunca vou cansar de elogiar essa mulher. Selena, te amo pra sempre".

Sem segurar a emoção, Maisa ainda revelou que Selena a chamou por um apelido. "A Selena Gomez olhou pra mim e falou: 'Hi, Mamá'. Só de lembrar, eu fico nervosa. Gente, eu segurei muito a emoção. Teve uma hora que eu achei que fosse me mijar de nervoso. Quando eu fico muito nervosa, dá vontade de fazer xixi, ou de chorar ou de rir". "Parece que eu to sonhando, sonhando, sonhando, sonhando... Eu nunca, nunca, nunca vou me esquecer do dia de hoje, eu to muito grata e queria dizer pra vocês que a Selena Gomez é tudo isso e muito mais", se derreteu ainda.

Sônia Abrão critica Maisa Silva como apresentadora da Globo

A apresentadora Sonia Abrão (64) resolveu comentar sobre os boatos de que Maisa Silva seria contratada pela TV Globo. Em seu programa A Tarde É Sua, na RedeTV!, a jornalista criticou a proposta de colocar a atriz no comando do novo Vídeo Show e o desempenho da antiga funcionária do SBT. "Eu acho a Maisa chata e antipática. Não consigo entender tudo isso que fazem em volta dela. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito", disparou Sonia. "Se eu tiver enganada mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito”, disse ainda.

Confira o encontro de Maisa Silva com Selena Gomez:

