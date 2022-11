Maisa mostra momentos no estádio em que a Seleção Brasileira jogou pela Copa do Mundo

Atriz Maisa esteve presente na vitória do Brasil contra a Suíça, que classificou o time para as oitavas do Mundial

Nesta segunda-feira, 28, a atriz Maisa Silva (20) esteve presente no Estádio 974, onde aconteceu a partida entre Brasil e Suíça, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Ela apareceu usando a famosa camisa amarela da seleção, dando detalhes do jogo em suas redes sociais.

“Único penta é o Brasilzão! Mais um dia de vitória: 1x0! Comenta aqui seu palpite para o placar do próximo jogo que eu tô de olho”, pediu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a morena aparece usando a camisa amarela da Seleção Brasileira, fazendo caras e bocas. Além disso, ela aproveita para mostrar detalhes do estádio luxuoso de Doha, capital do país asiático.

“Vem hexa! Menos sofrido, 3x1 rs”, tentou palpitar a jogadora de futebol Gabi Zanotti (37). “Linda demais”, exaltou a atriz Bruna Carvalho (22). “Só consegui prestar atenção no cabelo perfeito”, exclamou uma seguidora da atriz. "Já sabemos quem é o amuleto da Seleção Brasileira", comentou outro fã, brincando com o fato de que a atriz esteve em ambos os jogos do Brasil, sendo que os dois foram ganhos. Além disso, existem vários de comentários com palpites de quanto vai ser o jogo, com muitos sendo bem animados, com placares elásticos, e outros menores, mas todos torcendo para a Seleção Brasileira.

Veja a publicação de Maisa Silva no segundo jogo da Seleção Brasileira da Copa do Mundo no Catar

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)



Copa do Mundo! Maisa esteve no primeiro jogo da Seleção Brasileira

Na última quinta-feira, 24, Maisa foi ao Catar assistir presencialmente ao primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. A atriz mostrou seu look, em que usava o uniforme oficial da seleção, em um ônibus indo para o estádio onde acompanhou a vitória do Brasil.