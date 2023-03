Mais magra, Jojo Todynho elege top mínimo e exibe abdômen sarado: “Estou muito feliz!”

Jojo Todynho posa de top curtinho e barriga definida chama atenção; confira

Mais magra, Jojo Todynho (26) mostrou para os seguidores que está na melhor fase da sua vida! Na manhã desta sexta-feira, 03, a artista dividiu alguns registros do início de seu dia e roubou a cena ao surgir toda estilosa ao exibir o look escolhido.

Em seus stories no Instagram, ela compartilhou uma selfie no espelho do hall do hotel em que está hospedada em São Paulo e publicou um clique da escolha ousada que fez para o dia de trabalho.

“Bom dia mores, um pouquinho atrasada… eu fiquei esperando o ferro para passar minha roupa, comprei uns conjuntinhos na ZARA, coisa linda! Comprei verde, essa cor e preto… pra viajar, pra fazer as coisas. Já vou para segunda gravação, estou muito feliz, vai ser maravilhoso!”, disse ela.

Para resolver os compromissos profissionais, a cantora elegeu um conjuntinho super confortável, composto por um cropped que deixou a barriga definida em evidência e calça cintura alta que marcou toda sua boa forma. Além disso, para complementar o visual, Jojo apostou em acessórios grifados: óculos e lenço.

Vale lembrar que recentemente Jojo Todynho dispensou o extensor de cinto durante um voo e fez um vídeo mostrando a "folga" na região abdominal e comemorou seu emagrecimento.

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO:

Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho posta fotos com bumbum à mostra e dispara: ''É minha, cuide da sua''

A cantora Jojo Todynho deu o que falar nos últimos dias com um look bem ousado para curtir o Carnaval. Ao aparecer com o bumbum todo de fora em jeans recortado na região, a funkeira causou e mais uma vez recebeu críticas e não ficou quieta.

Após rebater os comentários intrometidos em seus stories dizendo que não irá esconder seus glúteos porque é privilegiada, a famosa fez questão de publicar novas fotos usando a roupa e mandar mais um recado para os internautas incomodados com seu estilo.

"Não tinha como não prestigiar minha @beijafloroficial , que noite maravilhosa. Obs.: A BUNDA é MINHA, CUIDE da SUA!", exclamou a artista.